«Реал» провел переговоры с отцом и агентом Неймара

«Реал» сконцентрируется на попытке приобрести форварда «ПСЖ» Неймара после продажи Криштиану Роналду «Ювентусу».

Ранее сообщалось, что этот факт охладил интерес бразильца к идее перейти в мадридский клуб, но испанцы намерены выкупить форварда у «ПСЖ». Представители Примеры уже встретились с агентом и отцом футболиста.

Сам трансфер может произойти не этим летом, а в следующем году. Известно, что в контракте Неймара с парижанами не указана сумма отступных, а само соглашение рассчитано до 2022 года.