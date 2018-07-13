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    «Реал» провел переговоры с отцом и агентом Неймара

    «Реал» сконцентрируется на попытке приобрести форварда «ПСЖ» Неймара после продажи Криштиану Роналду «Ювентусу».

    Ранее сообщалось, что этот факт охладил интерес бразильца к идее перейти в мадридский клуб, но испанцы намерены выкупить форварда у «ПСЖ». Представители Примеры уже встретились с агентом и отцом футболиста.

    Сам трансфер может произойти не этим летом, а в следующем году. Известно, что в контракте Неймара с парижанами не указана сумма отступных, а само соглашение рассчитано до 2022 года.

    Источник: Globo

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    13.07.2018 06:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 10:46

      И что дадут эти переговоры?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Jackson88 13 июля 2018, 14:51

      На*уй не нужен этот симулянт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 13 июля 2018, 10:37

      Неймар так рвался в Париж,что очень хочется пожелать ему там чрезвычайно долгой карьеры.максимально долгой.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +773

      OBOLEV 13 июля 2018, 09:33

      Идея так себе) Посудите сама кроме маркетинга зачем он нужен ? Да мяч у Неймара отбирать не кто не будет как в Париже. Но он не завершитель, а Мадриду сейчас нужен именно такой. Икарди или Левандовски. С Каримом каши не сваришь, да и крайки у клуба есть. Уверен что можно было бы урвать Азара и хорошего напа. Перес одумайся ))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 13 июля 2018, 08:25

      клоун в Реале что то новое

      2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июля 2018, 08:22

      Похоже Реал разваливается.А Неймар понял,что один в поле не воин в команде высокого класса.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 13 июля 2018, 08:09

      Пускай переходит, если он Глупец! В Испании будет ждать его очень теплый прием, Фигу не даст соврать!

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 07:10

      Всем говорят он нас устраивает,вот только плакал бы по-меньше...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июля 2018, 06:59

      С агентом можно было и не разговаривать, там папа всё решает.

      5
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