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  • Далич: «Игроки сборной Хорватии в матче с Англией отказывались от замен, хотя у некоторых были травмы»

Далич: «Игроки сборной Хорватии в матче с Англией отказывались от замен, хотя у некоторых были травмы»

12 июля 2018, 01:14
4

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против англичан (2:1) рассказал, что его футболисты отказывались от замен по ходу встречи.

«Кто тот волшебник, который отвечает за физподготовку? Это хороший вопрос. То, что сделали наши игроки, доказывает, что у них есть энергия. Я хотел сделать замены, но они отказывались, хотели играть.

Надо благодарить наших тренеров по физподготовке. У некоторых игроков были травмы, у кого-то работала только одна нога, но никто не жаловался на боль. Они сказали даже в дополнительное время: не заменяйте нас. Никто не сдался!» – сказал Далич.

В финале 15 июля хорваты сыграют с французами.

Англия не прошла. Но это лучшее решение

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Хорватия Англия Далич Златко
Комментарии (4)
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ROMAN63new
1531349885
Никто не сдался ! это было видно. Хорватия совершила два подвига, одолела хозяев чемпионата, это всегда подвиг, и обыграла сильную, настроенную Англию. А 3-0 с Аргентиной разве не подвиг ! Большая команда Маленькой Страны ! Желаю ей достаточно сил в финале, остальное они сделают сами !Ё Хорошей Игры !
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TERMIK2142
1531350301
Хорваты браво! ПРосто на морально волевых столько играть. ПО настрою они явно больше всех хотят стать Чемпионами.
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Krossmen73
1531361428
Хорваты ,на мой взгляд заслужено победили.Победили благодаря запредельному настрою и отличной организации.В этом сочетании их сборная играет очень давно.Игроки очень высокого уровня прекрасно сыграны между собой.Отсюда и результат.Англичане же просто банально перегорели.Они очень давно не попадали в финалы крупных турниров и вот когда всё вроде бы складывалось в их пользу - забитый мяч,контроль игры,растерянность соперника и т д. они быстро уверовали в победу и подспудно уже старались не рискуя доиграть матч.Да,они и моменты создавали и периодически атаковали,но всё равно была оглядка на забитый ими мяч.Хорваты же методично наращивали давление и сумели спасти игру и в дол.время вырвали победу.Что ж...Несколько неожиданный для многих вышел результат.Зато интереснее будет финал!
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zigbert
1531382852
Желание победить, у хорватов присутствовало на протяжении всего матча. Не понятно даже откуда у них брались силы. Было заметно что они играли через "не могу".Манджукич в этом плане выделялся особенно.
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