Далич: «Игроки сборной Хорватии в матче с Англией отказывались от замен, хотя у некоторых были травмы»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против англичан (2:1) рассказал, что его футболисты отказывались от замен по ходу встречи.

«Кто тот волшебник, который отвечает за физподготовку? Это хороший вопрос. То, что сделали наши игроки, доказывает, что у них есть энергия. Я хотел сделать замены, но они отказывались, хотели играть.

Надо благодарить наших тренеров по физподготовке. У некоторых игроков были травмы, у кого-то работала только одна нога, но никто не жаловался на боль. Они сказали даже в дополнительное время: не заменяйте нас. Никто не сдался!» – сказал Далич.

В финале 15 июля хорваты сыграют с французами.

Англия не прошла. Но это лучшее решение