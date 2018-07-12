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    Далич: «Игроки сборной Хорватии в матче с Англией отказывались от замен, хотя у некоторых были травмы»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против англичан (2:1) рассказал, что его футболисты отказывались от замен по ходу встречи.

    «Кто тот волшебник, который отвечает за физподготовку? Это хороший вопрос. То, что сделали наши игроки, доказывает, что у них есть энергия. Я хотел сделать замены, но они отказывались, хотели играть.

    Надо благодарить наших тренеров по физподготовке. У некоторых игроков были травмы, у кого-то работала только одна нога, но никто не жаловался на боль. Они сказали даже в дополнительное время: не заменяйте нас. Никто не сдался!» – сказал Далич.

    В финале 15 июля хорваты сыграют с французами.

    Англия не прошла. Но это лучшее решение

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2018 01:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 11:07

      Желание победить, у хорватов присутствовало на протяжении всего матча. Не понятно даже откуда у них брались силы. Было заметно что они играли через "не могу".Манджукич в этом плане выделялся особенно.

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 12 июля 2018, 05:10

      Хорваты ,на мой взгляд заслужено победили.Победили благодаря запредельному настрою и отличной организации.В этом сочетании их сборная играет очень давно.Игроки очень высокого уровня прекрасно сыграны между собой.Отсюда и результат.Англичане же просто банально перегорели.Они очень давно не попадали в финалы крупных турниров и вот когда всё вроде бы складывалось в их пользу - забитый мяч,контроль игры,растерянность соперника и т д. они быстро уверовали в победу и подспудно уже старались не рискуя доиграть матч.Да,они и моменты создавали и периодически атаковали,но всё равно была оглядка на забитый ими мяч.Хорваты же методично наращивали давление и сумели спасти игру и в дол.время вырвали победу.Что ж...Несколько неожиданный для многих вышел результат.Зато интереснее будет финал!

      3
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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 12 июля 2018, 02:05

      Хорваты браво! ПРосто на морально волевых столько играть. ПО настрою они явно больше всех хотят стать Чемпионами.

      2
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 12 июля 2018, 01:58

      Никто не сдался ! это было видно.
      Хорватия совершила два подвига,
      одолела хозяев чемпионата, это всегда подвиг,
      и обыграла сильную, настроенную Англию.
      А 3-0 с Аргентиной разве не подвиг !
      Большая команда Маленькой Страны !
      Желаю ей достаточно сил в финале, остальное они сделают сами !Ё
      Хорошей Игры !

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