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  • Промес: «Будь у меня возможность, взял бы в сборную Голландии Дзюбу»

Промес: «Будь у меня возможность, взял бы в сборную Голландии Дзюбу»

11 июля 2018, 14:04
15

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказало причинах неудач сборной Голландии в последние несколько лет, а также о том, кого был он взял в свою национальную команду из российских игроков.

– Сейчас идет чемпионат мира, на нем не выступала сборная Голландии. А ведь еще на позапрошлом чемпионате в 2010-м ваша сборная играла в финале, а на прошлом в 2014-м заняла третье место. Но после этого страна пропустила два больших турнира подряд. В чем причина, и когда, по-вашему, этот кризис будет преодолен?

– Сейчас строится новая команда, происходит смена поколений. У нас было достаточно много возрастных игроков, так что это неизбежный процесс. В свою очередь, пришли молодые ребята, поэтому смена поколений несколько затянулась.

– Во время чемпионата несколько футболистов сборной России оказались на карандаше у зарубежных селекционеров. Однако, многие эксперты, отдавая должное талантам наших игроков, все же не уверены, что они смогут прижиться в ведущих европейских клубах. Каково ваше мнение на этот счет?

– Думаю, они точно не затеряются в европейских чемпионатах. В российском чемпионате действительно немало хороших футболистов, полагаю, многие готовы это подтвердить. Уверен, что они могут заиграть в Европе, если, конечно, получат соответствующие предложения.

– Кого из игроков российской сборной вы бы с удовольствием взяли в сборную Голландии, если бы существовала такая возможность?

– Пригласил бы Артема Дзюбу.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Нидерланды Дзюба Артем Промес Квинси
Комментарии (15)
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Untitled-1
1531312581
Странно, что он не назвал, например, Зобнина или Кутепова. Или тут смысл в том, что он недоволен нападающими в сборной Голландии?
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orech
1531313065
Антоха, думай что говоришь.
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Супервайзер
1531316555
Фильтруй базар, Антоха!
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Дедуктор
1531316799
Дзюба в любой сборной бы сгодился. Даже - бразильской. Бразильским виртуозам именно тарана не хватило чтобы тех же бельгийцев обыграть. Плакса Неймар и дохляк Коутиньо совсем бы по-другому рядом с Дзюбой выглядели. Дзюбе очень бы в испанском чемпионате стоило оказаться. Мог бы королем стать.
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SPACE TRUCKIN
1531317629
Дзюбе бы скоростишки...очень тяжёлый...но настырный - этого не отнять...
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zigbert
1531318125
Если только натурализоваться.
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Blossiya
1531319721
Его лучше даже в самолет с собой не брать...
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val-berezko
1531320632
Скорей бы хоть кто нибудь забрал его и понял что это за фрукт. Команда деградировала бы с момента появления его на поле. Любитель покрасоваться,возомнивший из себя не понятно что. Отталкивает тренера,пытаясь настроить мужиков на пенальти--в результате -Фернандес мажет,а Смолов запускает не отработанный парашют.
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acer2003
1531321033
В качестве кого ?
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OfaZavr
1531323800
странно что не выбрал расхваливаемого Головина а именно Дзюбу, если даже чисто теоретически рассуждать то он бы не усилил сборную Голландии, да и странно что никого из своих одноклубников не назвал, хотя бы Зобнина или Кутепова.
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