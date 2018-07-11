Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес: «Будь у меня возможность, взял бы в сборную Голландии Дзюбу»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказало причинах неудач сборной Голландии в последние несколько лет, а также о том, кого был он взял в свою национальную команду из российских игроков.

    – Сейчас идет чемпионат мира, на нем не выступала сборная Голландии. А ведь еще на позапрошлом чемпионате в 2010-м ваша сборная играла в финале, а на прошлом в 2014-м заняла третье место. Но после этого страна пропустила два больших турнира подряд. В чем причина, и когда, по-вашему, этот кризис будет преодолен?

    – Сейчас строится новая команда, происходит смена поколений. У нас было достаточно много возрастных игроков, так что это неизбежный процесс. В свою очередь, пришли молодые ребята, поэтому смена поколений несколько затянулась.

    – Во время чемпионата несколько футболистов сборной России оказались на карандаше у зарубежных селекционеров. Однако, многие эксперты, отдавая должное талантам наших игроков, все же не уверены, что они смогут прижиться в ведущих европейских клубах. Каково ваше мнение на этот счет?

    – Думаю, они точно не затеряются в европейских чемпионатах. В российском чемпионате действительно немало хороших футболистов, полагаю, многие готовы это подтвердить. Уверен, что они могут заиграть в Европе, если, конечно, получат соответствующие предложения.

    – Кого из игроков российской сборной вы бы с удовольствием взяли в сборную Голландии, если бы существовала такая возможность?

    – Пригласил бы Артема Дзюбу.

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2018 14:04
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 13 июля 2018, 18:08

      У них в сборной Голландии, в схожем ключе играет Класс-Ян Хунтелаар. Зачем вам еще один))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 18:43

      странно что не выбрал расхваливаемого Головина а именно Дзюбу, если даже чисто теоретически рассуждать то он бы не усилил сборную Голландии, да и странно что никого из своих одноклубников не назвал, хотя бы Зобнина или Кутепова.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 июля 2018, 17:57

      В качестве кого ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 июля 2018, 17:50

      Скорей бы хоть кто нибудь забрал его и понял что это за фрукт. Команда деградировала бы с момента появления его на поле. Любитель покрасоваться,возомнивший из себя не понятно что. Отталкивает тренера,пытаясь настроить мужиков на пенальти--в результате -Фернандес мажет,а Смолов запускает не отработанный парашют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 11 июля 2018, 17:45

      Для прикола что-ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 11 июля 2018, 17:35

      Его лучше даже в самолет с собой не брать...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 17:08

      Если только натурализоваться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 11 июля 2018, 17:00

      Дзюбе бы скоростишки...очень тяжёлый...но настырный - этого не отнять...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 11 июля 2018, 16:46

      Дзюба в любой сборной бы сгодился. Даже - бразильской. Бразильским виртуозам именно тарана не хватило чтобы тех же бельгийцев обыграть. Плакса Неймар и дохляк Коутиньо совсем бы по-другому рядом с Дзюбой выглядели.
      Дзюбе очень бы в испанском чемпионате стоило оказаться. Мог бы королем стать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 11 июля 2018, 16:42

      Фильтруй базар, Антоха!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11