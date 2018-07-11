Промес: «Будь у меня возможность, взял бы в сборную Голландии Дзюбу»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказало причинах неудач сборной Голландии в последние несколько лет, а также о том, кого был он взял в свою национальную команду из российских игроков.

– Сейчас идет чемпионат мира, на нем не выступала сборная Голландии. А ведь еще на позапрошлом чемпионате в 2010-м ваша сборная играла в финале, а на прошлом в 2014-м заняла третье место. Но после этого страна пропустила два больших турнира подряд. В чем причина, и когда, по-вашему, этот кризис будет преодолен?

– Сейчас строится новая команда, происходит смена поколений. У нас было достаточно много возрастных игроков, так что это неизбежный процесс. В свою очередь, пришли молодые ребята, поэтому смена поколений несколько затянулась.

– Во время чемпионата несколько футболистов сборной России оказались на карандаше у зарубежных селекционеров. Однако, многие эксперты, отдавая должное талантам наших игроков, все же не уверены, что они смогут прижиться в ведущих европейских клубах. Каково ваше мнение на этот счет?

– Думаю, они точно не затеряются в европейских чемпионатах. В российском чемпионате действительно немало хороших футболистов, полагаю, многие готовы это подтвердить. Уверен, что они могут заиграть в Европе, если, конечно, получат соответствующие предложения.

– Кого из игроков российской сборной вы бы с удовольствием взяли в сборную Голландии, если бы существовала такая возможность?

– Пригласил бы Артема Дзюбу.