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    Бензема – Роналду: «Было приятно делить с тобой атаку «Реала». Удачи в новом приключении»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема поблагодарил своего экс-партнера по команде Криштиану Роналду за совместное выступление в мадридском клубе.

    Вчера португалец перешел в «Ювентус» после девяти сезонов, проведенных в «Реале».

    «За то, что мы выиграли вместе, за то, как мы наслаждались этими девятью годами вместе в этом клубе.

    Было приятно делить с тобой атаку. Удачи в твоем новом приключении», – написал Бензема в своем твиттере, добавив хэштеги #Best и #Respect.

    Бензема и Роналду вместе выступали за «Реал» с 2009 года.

    Источник: Twitter

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    11.07.2018 13:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 12 июля 2018, 10:39

      Так делил, что даже в сборную Франции не взяли...Неуклюжий парей из подтанцовки решил как то напомнить о себе.

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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 11 июля 2018, 13:32

      Когда же уже ты свалишь то))) лысый))

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