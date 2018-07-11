Бензема – Роналду: «Было приятно делить с тобой атаку «Реала». Удачи в новом приключении»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поблагодарил своего экс-партнера по команде Криштиану Роналду за совместное выступление в мадридском клубе.

Вчера португалец перешел в «Ювентус» после девяти сезонов, проведенных в «Реале».

«За то, что мы выиграли вместе, за то, как мы наслаждались этими девятью годами вместе в этом клубе.

Было приятно делить с тобой атаку. Удачи в твоем новом приключении», – написал Бензема в своем твиттере, добавив хэштеги #Best и #Respect.

Бензема и Роналду вместе выступали за «Реал» с 2009 года.