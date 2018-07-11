Бензема – Роналду: «Было приятно делить с тобой атаку «Реала». Удачи в новом приключении»

Так делил, что даже в сборную Франции не взяли...Неуклюжий парей из подтанцовки решил как то напомнить о себе.
Нападающий «Реала» Карим Бензема поблагодарил своего экс-партнера по команде Криштиану Роналду за совместное выступление в мадридском клубе.
Вчера португалец перешел в «Ювентус» после девяти сезонов, проведенных в «Реале».
«За то, что мы выиграли вместе, за то, как мы наслаждались этими девятью годами вместе в этом клубе.
Было приятно делить с тобой атаку. Удачи в твоем новом приключении», – написал Бензема в своем твиттере, добавив хэштеги #Best и #Respect.
Бензема и Роналду вместе выступали за «Реал» с 2009 года.
Por lo que hemos ganado juntos, por cómo hemos disfrutado en el campo juntos estos nueve años. Ha sido un placer compartir ataque contigo. Suerte amigo en tu nueva aventura. @Cristiano #Best #Respect pic.twitter.com/1QmFoaVtIR— Karim Benzema (@Benzema) 11 июля 2018 г.