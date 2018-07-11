Фердинанд: «Мбаппе лишь 19 лет, а он уже создает панику на ЧМ»

У Мбаппе есть все для современного футболиста и скорость и техника.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд отметил скоростные данные форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.
«Скорость Мбаппе – это незаконно. У защитников паника, когда они встречаются на поле с таким игроком.
Ему всего лишь 19 лет, а он уже создает панику на чемпионате мира. Как противостоять ему? Остается лишь говорить в небеса «пожалуйста, помогите мне!» Здесь нужна помощь партнеров по команде», – считает Фердинанд.
Гениальный пас Мбаппе, который круче любого гола