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    Фердинанд: «Мбаппе лишь 19 лет, а он уже создает панику на ЧМ»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд отметил скоростные данные форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

    «Скорость Мбаппе – это незаконно. У защитников паника, когда они встречаются на поле с таким игроком.

    Ему всего лишь 19 лет, а он уже создает панику на чемпионате мира. Как противостоять ему? Остается лишь говорить в небеса «пожалуйста, помогите мне!» Здесь нужна помощь партнеров по команде», – считает Фердинанд.

    Гениальный пас Мбаппе, который круче любого гола

    Источник: Daily Mail

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    11.07.2018 07:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 11:35

      У Мбаппе есть все для современного футболиста и скорость и техника.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 11 июля 2018, 10:01

      100 % - Неймар. Уже сейчас.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 11 июля 2018, 09:52

      Кроме знака нужна фоторегистрация

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 11 июля 2018, 09:25

      Скорость Мбаппе это не законно))) Поставьте знак 40 и штрафуйте его)

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 11 июля 2018, 08:58

      У парня хорошее будущее!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 07:53

      Пеле в 17 лет шорох наводил на ЧМ 1958г. Парень хорош, слов нет. Только бы не зазвездился и большие деньги не испортили его.

      4
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > Рубик Докоян 11 июля 2018, 08:40

      Согласен с Вами! На прошлом чемпионате все в захлёб расхваливали Комана, а где он сейчас? Звёздную болезнь ещё никто не отменял...удачи парню!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Всем привет, я тут время 11 июля 2018, 10:40

      Тем и отличаются легенды мирового футбола прошлых лет, что они своё мастерство подтверждали годами на разных турнирах и с разными командами. В отличие от нынешних многообещающих звёзд.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 июля 2018, 07:47

      Мбаппе самый перспективный футболист Европы...))

      3
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