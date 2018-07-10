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    82% аргентинцев поддержали отставку Сампаоли

    Аргентинские болельщики проголосовали за отставку главного тренера сборной Хорхе Сампаоли.

    Такое голосование было организовано местным порталом Ole. В нем приняли участие около 100 тысяч человек. Примерно 82 процента опрошенных высказались за то, чтобы 58-летний специалист покинул занимаемый пост.

    Контракт Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитан до лета 2022 года. Если он будет разорван до завершения Кубка Америки-2019, федерация вынуждена будет выплатить ему неустойку в размере 20 миллионов евро.

    Сборная Аргентины покинула чемпионат мира-2018, уступив Франции (3:4) в 1/8 финала.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2018 10:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 19:55

      Вот как бывает ,все против него а он будет продолжать свою не грамотную работу в сборной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 10 июля 2018, 15:28

      включите и меня в этот список,пойжалуста.хоть я и не аргентинец.

      4
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 10 июля 2018, 14:50

      Тренер совершенно нулевой, зато хапуга, похоже, знатный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 10 июля 2018, 14:02

      Навести порядок там мог бы Симеоне, но видимо его время ещё не пришло.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 июля 2018, 12:44

      такие бабища отступных???????? да они лучше терпеть его будут и чихать на мнение болельщиков

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 10 июля 2018, 11:22

      Сампаоли не оправдал ожидания. Странно что только 82% проголосовали за его отставку.

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 10 июля 2018, 11:16

      продадим Черчесова за 15 лямов

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 10 июля 2018, 11:08

      Глас народа да будет услышен

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 июля 2018, 10:58

      Но она так и не состоялась,вопреки воле народа...

      0
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