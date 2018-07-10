82% аргентинцев поддержали отставку Сампаоли

Аргентинские болельщики проголосовали за отставку главного тренера сборной Хорхе Сампаоли.

Такое голосование было организовано местным порталом Ole. В нем приняли участие около 100 тысяч человек. Примерно 82 процента опрошенных высказались за то, чтобы 58-летний специалист покинул занимаемый пост.

Контракт Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитан до лета 2022 года. Если он будет разорван до завершения Кубка Америки-2019, федерация вынуждена будет выплатить ему неустойку в размере 20 миллионов евро.

Сборная Аргентины покинула чемпионат мира-2018, уступив Франции (3:4) в 1/8 финала.