Sky Sports: Ярмоленко прибыл в расположение «Вест Хэма». Трансфер оценивается в 20 миллионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко прибыл в расположение «Вест Хэма» в Швейцарии. Там лондонский клуб проводит предсезонную подготовку.

Трансфер оценивается в 20 миллионов евро. Сейчас игрок проходит первую часть медицинского осмотра.

В прошлом сезоне Ярмоленко сыграл в 18 матчах за «Боруссию», в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.

Сегодня «Вест Хэм» объявил о трансфере полузащитника Джека Уилшира. Если переход Ярмоленко состоится, это будет третий трансфер «молотобойцев» в межсезонье.

Уилшир стал игроком «Вест Хэма»