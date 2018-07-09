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    Sky Sports: Ярмоленко прибыл в расположение «Вест Хэма». Трансфер оценивается в 20 миллионов

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко прибыл в расположение «Вест Хэма» в Швейцарии. Там лондонский клуб проводит предсезонную подготовку.

    Трансфер оценивается в 20 миллионов евро. Сейчас игрок проходит первую часть медицинского осмотра.

    В прошлом сезоне Ярмоленко сыграл в 18 матчах за «Боруссию», в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.

    Сегодня «Вест Хэм» объявил о трансфере полузащитника Джека Уилшира. Если переход Ярмоленко состоится, это будет третий трансфер «молотобойцев» в межсезонье.

    Уилшир стал игроком «Вест Хэма»

    Источник: Skysports

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    09.07.2018 19:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +57

      Ailend 11 июля 2018, 13:22

      Зря конечно ДБ так.. Коно вот в Шальке тоже в первый свой сезон не заиграл сразу, а далее всё куда лучше пошло. А так то, Ярмола мечтал в АПЛ играть, вот шанс.

      0
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 июля 2018, 13:53

      20 млн???.. Если только в гривнах...

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 9 июля 2018, 21:55

      Ошибка вест хэма

      2
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 9 июля 2018, 21:14

      Не заиграл в Боруссии? Жалко конечно, будем надеяться что в Англии реабилитируется и Боруссия будет кусать локти.

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