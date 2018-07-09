Агент Милевского: «Смолов, учись бить пенальти у Артема. Артем, не учись бить пенальти у Феди»

Агент футболиста брестского «Динамо» Артема Милевского Александр Панков отреагировал на промах форварда сборной России Федора Смолова в серии пенальти матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти).

«Федя, учись бить у Владимировича. Владимирович, не учись у Феди бить пенальти. Нет, нет, нет», – оставил запись Панков.

Милевский в 1/8 финала чемпионата мира-2006 против Швейцарии пробил в похожем со Смоловым стиле, пенальти был реализован, украинцы прошли дальше.

Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь