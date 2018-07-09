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    Агент Милевского: «Смолов, учись бить пенальти у Артема. Артем, не учись бить пенальти у Феди»

    Агент футболиста брестского «Динамо» Артема Милевского Александр Панков отреагировал на промах форварда сборной России Федора Смолова в серии пенальти матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти).

    «Федя, учись бить у Владимировича. Владимирович, не учись у Феди бить пенальти. Нет, нет, нет», – оставил запись Панков.

    Милевский в 1/8 финала чемпионата мира-2006 против Швейцарии пробил в похожем со Смоловым стиле, пенальти был реализован, украинцы прошли дальше.

    Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь

    Источник: Instagram

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    09.07.2018 12:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 10 июля 2018, 14:14

      Пенальти дело прошлое. Фёдор сделает выводы и все будет хорошо. И не надо устраивать этот базар , нужна просто поддержка .

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 июля 2018, 00:03

      Включи мозг, где Федя и где твой милевский.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 20:14

      Как Миля с Сашей Алиевым в Киеве гуляли до сих пор легенды ходят. Сколько машин разбили, а сколько крупных штрафов клуб на них накладывал. Два пропитых таланта. Саня сейчас перешёл на тренерскую работу. А Миля вернулся на малую родину, теперь в Динамо - Бресте. Вся карьера по наклонной вниз. Ему есть, что присоветовать...

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 9 июля 2018, 15:31

      Тоже мне советчик

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 9 июля 2018, 14:13

      ваш артемка ни чем не лучше феди!!!

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 9 июля 2018, 14:10

      а еще Федя учись как просрать талант и карьеру и скатится на дно.. в этом милевский ооочень опытный..

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      Рейтинг: +226

      Parker8 > кошмарик 9 июля 2018, 15:06

      В том же направлении плывут.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Parker8 9 июля 2018, 15:17

      Понятное дело.Дубрава от одного семени пошла.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 9 июля 2018, 13:07

      Украинцы играли со Швейцарией, причем на 0-0. Не учись, Федя, у хохлов

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