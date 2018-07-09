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  • Агент Милевского: «Смолов, учись бить пенальти у Артема. Артем, не учись бить пенальти у Феди»

Агент Милевского: «Смолов, учись бить пенальти у Артема. Артем, не учись бить пенальти у Феди»

9 июля 2018, 12:53
11

Агент футболиста брестского «Динамо» Артема Милевского Александр Панков отреагировал на промах форварда сборной России Федора Смолова в серии пенальти матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти).

«Федя, учись бить у Владимировича. Владимирович, не учись у Феди бить пенальти. Нет, нет, нет», – оставил запись Панков.

Милевский в 1/8 финала чемпионата мира-2006 против Швейцарии пробил в похожем со Смоловым стиле, пенальти был реализован, украинцы прошли дальше.

Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь

Источник: Instagram
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Украина Динамо-Брест Смолов Федор Милевский Артем
Комментарии (11)
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тщмек 19
1531130838
Украинцы играли со Швейцарией, причем на 0-0. Не учись, Федя, у хохлов
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кошмарик
1531134643
а еще Федя учись как просрать талант и карьеру и скатится на дно.. в этом милевский ооочень опытный..
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absent32
1531134814
ваш артемка ни чем не лучше феди!!!
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Argon
1531139492
Тоже мне советчик
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Рубик Докоян
1531156446
Как Миля с Сашей Алиевым в Киеве гуляли до сих пор легенды ходят. Сколько машин разбили, а сколько крупных штрафов клуб на них накладывал. Два пропитых таланта. Саня сейчас перешёл на тренерскую работу. А Миля вернулся на малую родину, теперь в Динамо - Бресте. Вся карьера по наклонной вниз. Ему есть, что присоветовать...
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DOCTOR PENALTY
1531170203
Включи мозг, где Федя и где твой милевский.
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fedor131313
1531221246
Пенальти дело прошлое. Фёдор сделает выводы и все будет хорошо. И не надо устраивать этот базар , нужна просто поддержка .
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