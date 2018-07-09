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  • «Вест Хэм» предлагает за Ярмоленко 25 миллионов. «Боруссия» хочет 28

«Вест Хэм» предлагает за Ярмоленко 25 миллионов. «Боруссия» хочет 28

9 июля 2018, 11:34
1

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к переходу из дортмундской «Боруссии» в «Вест Хэм», сообщает «Команда №1».

Английский клуб предлагает за 25-летнего футболиста 25 миллионов евро (три из них в виде бонусов). Немецкая сторона рассчитывает получить за украинца сразу 25 миллионов, а еще три миллиона – бонусами.

Сейчас Ярмоленко решает вопрос с получением разрешения на работу в Англии.

Форвард перешел в «Боруссию» из киевского «Динамо» летом 2017 года за 25 миллионов евро. Действующий контракт с дортмундским клубом рассчитан до лета 2021 года.

В прошедшем сезоне Ярмоленко сыграл в 18 матчах в Бундеслиге, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Трансферы Вест Хэм Боруссия Д Ярмоленко Андрей
Комментарии (1)
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T_REX
1531133914
За это бревно 25, совсем е...улись, берите лучше Мусу и он гораздо меньше стоит и полезнее в раза так 3 или Шакири, можно в аренду взять и потом вообще за 10 взять, Сток один хер в Чемпионшипе, а он там явно играть не хочет
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