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  • Маммана: «Никогда не поймешь, как просто порвать кресты на ровном месте»

Маммана: «Никогда не поймешь, как просто порвать кресты на ровном месте»

9 июля 2018, 09:15
4

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вспомнил о своей первой серьезной травме в карьере футболиста, которую он получил в мартовском выездном матче российской Премьер-лиги против «Ростова» (0:0).

– Когда упал, сразу понял – с коленом все очень плохо. Услышал хруст, несколько минут боль была дикая, я такой никогда в жизни не чувствовал. Поскольку не понимал, что именно повредил, старался думать, что все обойдется. Но потом узнал диагноз, и стало ясно, что вылетел надолго. От этой мысли было еще больнее.

– Какие эмоции были? Злость, обида?

– Нет, наоборот, старался гнать от себя весь негатив. Это моя первая серьезная травма, до этого почти не было повреждений, так что важно было набраться терпения и сконцентрироваться на восстановлении, чтобы скорее вернуться на поле. Удивительно – пока это не случится с тобой, никогда не поймешь, как просто порвать кресты на ровном месте. Достаточно легкого толчка или неудачного шага. Я всего лишь прыгнул за мячом, как делал тысячи раз до этого, плохо приземлился – и все.

– Это ведь произошло еще и из-за плохого поля в Ростове?

– Когда мы только вышли на разминку, сразу сказали, что газон в ужасном состоянии. Мне кажется, клубы, у которых на стадионах такие поля, должны делать все, чтобы улучшить их, потому что в тот день беда случилась со мной, завтра произойдет с кем-то еще – и это вообще не круто, так нельзя. На хороших полях подобное тоже происходит, но гораздо реже.

– Один из самых сложных периодов в вашей жизни?

– К сожалению, я прошел через множество куда более тяжелых моментов. Смерть родителей – хуже этого ничего нет на свете. А травмы – это часть футбола, к ним нужно быть готовым. Конечно, мне было страшно обидно, что я не смогу побороться за место в итоговой заявке сборной Аргентины на чемпионат мира, но после потерь, которые я пережил, справиться с этим психологически было не так уж сложно. Особенно, когда мне позвонил Хорхе Сампаоли, его ассистент, некоторые игроки из сборной. Еще очень помогли сообщения со словами поддержки от одноклубников и болельщиков «Зенита» – их было так много! Прислали фото баннера, который вывесили на домашней игре, и я благодарен каждому, кто написал мне.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Маммана Эмануэль
Комментарии (4)
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Garrincha58
1531117692
Кокорин получил травму на хорошем поле так что порвать кресты можно и в туалете неудачно сев на унитаз
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Рубик Докоян
1531117787
Давай парень набирай нужных физических и игровых кондиций, и ждём тебя в команде на соей позиции ЦЗ.
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Zenmaster
1531137392
Восстанавливайся и приступай к работе -- ты нам нужен !!!
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