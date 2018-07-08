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    Товарищеский матч. «Зенит» всухую разгромил «Динамо», четыре гола забили возвращенные из аренды игроки

    Состоялся товарищеский матч между «Зенитом» и московским «Динамо». Столичный коллектив оказался разгромлен, причем команда Дмитрия Хохлова не смогла забить ни одного мяча. Первый гол за сине-бело-голубых забил Эрнани.

    Последующие три мяча оказались также на счету футболистов, прошлый сезон проведших в аренде в других командах.

    Товарищеский матч

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эрнани, 41; 2:0 – Джорджевич, 66; 3:0 – Мак, 81; 4:0 – Джорджевич, 85; 5:0 – Скроботов, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2018 19:54
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 июля 2018, 00:04

      Это подтверждает , что Манчини чудак на букву М ...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > VikNMar 9 июля 2018, 06:24

      Манчини в товарняках тоже по 5-0 выигрывал ))))
      Сезон покажет в ком была проблема, в руководстве или тренере. Как по мне так это Фурсенко чудак

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 8 июля 2018, 22:27

      пока кокорины,ташаевы и прочие не перестанут ронять престиж Динамо,так и будет..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 21:50

      Ошеломительный результат.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 июля 2018, 21:42

      Впечатляет.
      А последний гол с молодёжки парень забил ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Мары 8 июля 2018, 22:16

      Илья Скроботов 18-летний ЦЗ. Парень очень хорош, только бы не загубили его. Сейчас кто был в аренде хотят себя проявить и вернуться в команду. Кто застолбил место в основе особо из трусов не выпрыгивают.

      2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Рубик Докоян 8 июля 2018, 23:27

      Ну это практически как и везде.

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Мары 9 июля 2018, 07:16

      В " Зените" в большей степени. Митрофанушкам подавай трофеи здесь и сейчас. Денег не считают, покупая готовых игроков, а не готовя своих молодых и перспективных. Вот молодёжь и уходит в аренду или в разные клубы, где и пропадает. Очень перспективный был вратарь Васютин ( здесь вратарей на 3-4 команды ) Поиграл в аренде в "Лахти", в Финляндии был признан лучшим вратарём, сейчас подписал контракт с норвежским клубом, который будет играть в ЛЕ. От туда парня быстрей заметят скауты и селекционеры и может попасть в солидный европейский клуб и чемпионат.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 8 июля 2018, 21:32

      Это только товарняк на 1м тренировочном сборе. Речь вообще не шла за результат, а только за физику и игровую практику. Хотя игроки, конечно, старались переиграть противника.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 8 июля 2018, 21:26

      С победой !!!

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 июля 2018, 21:22

      Зенитка расстреляла динамики. Результ впечатляет. Как-то будет в чемпионата?

      2
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 8 июля 2018, 20:54

      Бомжи,ради бога,своих воспитайте)в рфпл все одно)но на следущем чм че.должны показать кузькину мать)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 8 июля 2018, 20:42

      на этом сайте все хуже и хуже с освещением матчей, матч Зенит - Динамо кончился 5 часов назад, **** 5 часов, а перехожу посмотреть кто забил дак Джорджевич 2 раза на анг.яз. написано и 3 мяч вообще не понятно кто забил, позор!!!!

      4
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > fortune-bva 8 июля 2018, 21:46

      Матч закончился в 20:00 по москве, что ты несешь?

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > fortune-bva 8 июля 2018, 22:30

      пьяный что ли??? хватит чушь пороть !!

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      Рейтинг: +3367

      АНАТОЛИЙ2017 8 июля 2018, 20:38

      Наши молодцы!!!!

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