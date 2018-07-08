Товарищеский матч. «Зенит» всухую разгромил «Динамо», четыре гола забили возвращенные из аренды игроки

Состоялся товарищеский матч между «Зенитом» и московским «Динамо». Столичный коллектив оказался разгромлен, причем команда Дмитрия Хохлова не смогла забить ни одного мяча. Первый гол за сине-бело-голубых забил Эрнани.

Последующие три мяча оказались также на счету футболистов, прошлый сезон проведших в аренде в других командах.

Товарищеский матч

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Эрнани, 41; 2:0 – Джорджевич, 66; 3:0 – Мак, 81; 4:0 – Джорджевич, 85; 5:0 – Скроботов, 90.