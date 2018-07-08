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  • Товарищеский матч. «Зенит» всухую разгромил «Динамо», четыре гола забили возвращенные из аренды игроки

Товарищеский матч. «Зенит» всухую разгромил «Динамо», четыре гола забили возвращенные из аренды игроки

8 июля 2018, 19:54
21

Состоялся товарищеский матч между «Зенитом» и московским «Динамо». Столичный коллектив оказался разгромлен, причем команда Дмитрия Хохлова не смогла забить ни одного мяча. Первый гол за сине-бело-голубых забил Эрнани.

Последующие три мяча оказались также на счету футболистов, прошлый сезон проведших в аренде в других командах.

Товарищеский матч

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Эрнани, 41; 2:0 – Джорджевич, 66; 3:0 – Мак, 81; 4:0 – Джорджевич, 85; 5:0 – Скроботов, 90.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (21)
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shinnik
1531069362
Это не товарняк. Это Богданыч тренируется только..
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Рубик Докоян
1531069650
Посмотрел минут 15 в первом тайме и дальше не стал. Тяжело переключаться с игр ЧМ на такие товарняки тренировочные.
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Путник 13
1531070045
Очень обнадёживающе...Мак и Лука сильно порадовали ..
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oyabun
1531070637
Мак и Джорджевич - хорошие игроки. Значительно усилят Зенит.
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fortune-bva
1531071743
на этом сайте все хуже и хуже с освещением матчей, матч Зенит - Динамо кончился 5 часов назад, **** 5 часов, а перехожу посмотреть кто забил дак Джорджевич 2 раза на анг.яз. написано и 3 мяч вообще не понятно кто забил, позор!!!!
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Mirak92
1531072455
Бомжи,ради бога,своих воспитайте)в рфпл все одно)но на следущем чм че.должны показать кузькину мать)))
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Zenmaster
1531074405
С победой !!!
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Мары
1531075326
Впечатляет. А последний гол с молодёжки парень забил ?
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zigbert
1531075858
Ошеломительный результат.
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VikNMar
1531083866
Это подтверждает , что Манчини чудак на букву М ...
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