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  • Паредес отсутствует на сборе «Зенита», Дриусси вне заявки на матч с «Динамо»

Паредес отсутствует на сборе «Зенита», Дриусси вне заявки на матч с «Динамо»

8 июля 2018, 17:53
7

Сразу два футболиста «Зенита» отсутствуют в заявке команды на контрольный матч с «Динамо» на учебно-тренировочном сборе команды в Австрии. Речь идет о полузащитнике Леандро Паредесе и нападающем Себастьяне Дриусси.

Отсутствие игроков в репортажах с тренировок замечено несколько дней назад, а сегодня Дриусси, присутствующий в Австрии, не был включен в заявку на матч. Леандро Паредес и вовсе не был замечен в австрийском Оберндорфе во время товарищеского матча с «Динамо». Официально о пропуске сбора Паредеса и Дриусси клуб не сообщал.

Оба футболиста пришли в «Зенит» прошлым летом.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Паредес Леандро Дриусси Себастьян
Комментарии (7)
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Федя Кабак
1531062244
От болотного бы лучше избавились!
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giluxa1963
1531065290
крысы бегут
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Lenin26
1531069198
Чё за бредни,сказали что оба футболиста простыли,а тут пишут чуть ли не бунтуют они!!!
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Путник 13
1531070170
Простудились парни ..бывает..
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Garrincha58
1531071903
да пофиг на этих аргентосов там и так есть кому забивать а в ЧР опять 0-0
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САДЫЧОК
1531077948
жаль если Паредес уйдет ! очень сильный полузащитник!
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