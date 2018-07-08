Паредес отсутствует на сборе «Зенита», Дриусси вне заявки на матч с «Динамо»

Сразу два футболиста «Зенита» отсутствуют в заявке команды на контрольный матч с «Динамо» на учебно-тренировочном сборе команды в Австрии. Речь идет о полузащитнике Леандро Паредесе и нападающем Себастьяне Дриусси.

Отсутствие игроков в репортажах с тренировок замечено несколько дней назад, а сегодня Дриусси, присутствующий в Австрии, не был включен в заявку на матч. Леандро Паредес и вовсе не был замечен в австрийском Оберндорфе во время товарищеского матча с «Динамо». Официально о пропуске сбора Паредеса и Дриусси клуб не сообщал.

Оба футболиста пришли в «Зенит» прошлым летом.