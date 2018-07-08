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    Паредес отсутствует на сборе «Зенита», Дриусси вне заявки на матч с «Динамо»

    Сразу два футболиста «Зенита» отсутствуют в заявке команды на контрольный матч с «Динамо» на учебно-тренировочном сборе команды в Австрии. Речь идет о полузащитнике Леандро Паредесе и нападающем Себастьяне Дриусси.

    Отсутствие игроков в репортажах с тренировок замечено несколько дней назад, а сегодня Дриусси, присутствующий в Австрии, не был включен в заявку на матч. Леандро Паредес и вовсе не был замечен в австрийском Оберндорфе во время товарищеского матча с «Динамо». Официально о пропуске сбора Паредеса и Дриусси клуб не сообщал.

    Оба футболиста пришли в «Зенит» прошлым летом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2018 17:53
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 июля 2018, 22:25

      жаль если Паредес уйдет ! очень сильный полузащитник!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2018, 20:45

      да пофиг на этих аргентосов там и так есть кому забивать а в ЧР опять 0-0

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 8 июля 2018, 20:16

      Простудились парни ..бывает..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 8 июля 2018, 19:59

      Чё за бредни,сказали что оба футболиста простыли,а тут пишут чуть ли не бунтуют они!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Lenin26 8 июля 2018, 22:59

      В новости нигде не написано, что они бунтуют, просто сказано, что Паредес не приехал на матч, а Дриусси вне заявки, что действительно так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 июля 2018, 18:54

      крысы бегут

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 июля 2018, 18:04

      От болотного бы лучше избавились!

      3
      Ответить
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