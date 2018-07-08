Дзюба: «Сборная России убита, расстроена, разбита, но безумно горда»

Нападающий сборной России Артем Дзюба подвел итог выступлению команды на чемпионате мира-2018. Наш коллектив дошел до четвертьфинала.

«Я думаю, на всех нет лица. Мы убиты, расстроены, разбиты, но безумно горды. Мы не опускаем глаза впервые за долгое время. Мы гордимся друг другом и очень счастливы, что, может быть, не до конца, но все равно смогли показать свои лучшие качества, стать одной командой и одним целым. Это дорогого стоит.

На этом турнире наша команда росла, как сказал тренер, и выросла в крепкую семью, дерзкую, которая никого не боялась, всех уважала и жила мечтой сотворить чудо. Но футбол такая вещь… Нужно просто принять», – сказал Дзюба.

Форвард отметился на турнире тремя мячами.

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