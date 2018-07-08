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    Дзюба: «Сборная России убита, расстроена, разбита, но безумно горда»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба подвел итог выступлению команды на чемпионате мира-2018. Наш коллектив дошел до четвертьфинала.

    «Я думаю, на всех нет лица. Мы убиты, расстроены, разбиты, но безумно горды. Мы не опускаем глаза впервые за долгое время. Мы гордимся друг другом и очень счастливы, что, может быть, не до конца, но все равно смогли показать свои лучшие качества, стать одной командой и одним целым. Это дорогого стоит.

    На этом турнире наша команда росла, как сказал тренер, и выросла в крепкую семью, дерзкую, которая никого не боялась, всех уважала и жила мечтой сотворить чудо. Но футбол такая вещь… Нужно просто принять», – сказал Дзюба.

    Форвард отметился на турнире тремя мячами.

    Боль Смолова и слезы Дзюбы. Вылет России – в двух фото

    Мужики – спасибо!

    Как страна реагирует на выступление сборной. Гордость

    Источник: YouTube

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    08.07.2018 17:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 8 июля 2018, 22:48

      подвёл итог..ну-ну,герой,стихами чешет,аки Пушкин...пора Сергеевичу на пьедестале подвигаться!!!

      0
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 8 июля 2018, 17:43

      Да уж, нужно перевернуть страницу: мы сделали так: съездили сегодня на рыбалку (клевало плохо из-за дождя), сходили в баню (ну выпили че уж там) и решили единогласно, теперь немного поболеть за Бельгию (методом исключения: хорваты - понятно, англичане - примерно по тем же соображениям, а Франция - отправила домой любимый Уругвай)

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 июля 2018, 17:29

      Вожак.Сохатый.Вепрь.Волчара..
      Есть за что уважать,после долгих лет троллинга..

      3
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      Рейтинг: +2078

      upiter622 8 июля 2018, 17:21

      Главное,вы заслужили доверие!

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