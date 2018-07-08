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  • Денис Черышев: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите»

Денис Черышев: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите»

8 июля 2018, 13:26
9

Полузащитник сборной России Денис Черышев после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) оставил запись в социальной сети, снабдив ее фотографиями.

«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите», – процитировал представитель «Вильярреала».

Черышев забил гол в матче с хорватами.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Боль Смолова и слезы Дзюбы. Вылет России – в двух фото

Мужики – спасибо!

Как страна реагирует на выступление сборной. Гордость

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Черышев Денис
Комментарии (9)
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exreporter
1531046297
Тройке Головин-Черышев-Дзюба слишком много приходилось тянуть в атаке. Три человека мало. Если подберем к циклу на ЧЕ еще хоть парочку острых, у них будет больше зон и свободы.
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Мария Мария
1531046643
хороший мальчик...правильный. Вот когда писали что Ней очень верующий, я улыбалась, мол че-та непохож. А Черышев - положительный это видно
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Рубик Докоян
1531047143
Так и хочется сказать :" Верую в тебя, сын мой"... Но пусть это скажет Дмитрий Черышев его отец.
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kvm5
1531047354
еще победим
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Garrincha58
1531047635
Денис лучший!
Ответить
zigbert
1531065828
Было бы от чего радоваться.
Ответить
Alemann
1531075271
Чего это он в проповедники подался, апостол наш недоделанный?
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