Денис Черышев: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите»

Полузащитник сборной России Денис Черышев после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) оставил запись в социальной сети, снабдив ее фотографиями.

«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите», – процитировал представитель «Вильярреала».

Черышев забил гол в матче с хорватами.

twit text — Denis Cheryshev (@Cheryshev) 8 июля 2018 г.

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