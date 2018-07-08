Денис Черышев: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите»

Полузащитник сборной России Денис Черышев после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) оставил запись в социальной сети, снабдив ее фотографиями.
«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите», – процитировал представитель «Вильярреала».
Черышев забил гол в матче с хорватами.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Источник: Twitter