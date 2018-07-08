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    Денис Черышев: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) оставил запись в социальной сети, снабдив ее фотографиями.

    «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите», – процитировал представитель «Вильярреала».

    Черышев забил гол в матче с хорватами.

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    Источник: Twitter

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    08.07.2018 13:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +468

      Alemann 8 июля 2018, 21:41

      Чего это он в проповедники подался, апостол наш недоделанный?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 19:03

      Было бы от чего радоваться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2018, 14:00

      Денис лучший!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      kvm5 8 июля 2018, 13:55

      еще победим

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 июля 2018, 13:52

      Так и хочется сказать :" Верую в тебя, сын мой"... Но пусть это скажет Дмитрий Черышев его отец.

      4
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 8 июля 2018, 13:44

      хороший мальчик...правильный. Вот когда писали что Ней очень верующий, я улыбалась, мол че-та непохож. А Черышев - положительный это видно

      3
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 8 июля 2018, 13:38

      Тройке Головин-Черышев-Дзюба слишком много приходилось тянуть в атаке. Три человека мало. Если подберем к циклу на ЧЕ еще хоть парочку острых, у них будет больше зон и свободы.

      2
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > exreporter 8 июля 2018, 13:42

      вырастим и подберем)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun > exreporter 8 июля 2018, 15:05

      Зобнина забыл. Скромный незаметный трудяга.

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