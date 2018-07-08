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  • Роналду близок к переход в «Ювентус». Туринцы выпустили ролик с седьмыми номерами клуба

Роналду близок к переход в «Ювентус». Туринцы выпустили ролик с седьмыми номерами клуба

8 июля 2018, 10:36
1

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду близок к переходу в «Ювентус».

Туринский клуб в социальной сети Weibo выпустил ролик с седьмыми номерами клуба. Позднее видео удалили.

Сейчас под этим номером выступает Хуан Куадрадо. В «Реале» и сборной Португалии Роналду играет под седьмым номером.

«Ювентус» предлагает португальцу четырехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро. За переход туринцы заплатят 100 миллионов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн

Источник: AS
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Реал Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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Рубик Докоян
1531036301
"Юве" уже действительно выглядит старой синьорой. Из играющих там только молодые Дибала, Бетанкур, Стураро и 28-летние Дуглас Коста и Пьянич. Надо уже омолаживать состав потихоньку, чтобы выдерживать такое количество напряжённых матчей в разных турнирах.
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