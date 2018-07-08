Роналду близок к переход в «Ювентус». Туринцы выпустили ролик с седьмыми номерами клуба

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду близок к переходу в «Ювентус».

Туринский клуб в социальной сети Weibo выпустил ролик с седьмыми номерами клуба. Позднее видео удалили.

Сейчас под этим номером выступает Хуан Куадрадо. В «Реале» и сборной Португалии Роналду играет под седьмым номером.

«Ювентус» предлагает португальцу четырехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро. За переход туринцы заплатят 100 миллионов.

| A conta oficial da Juve na rede social chinesa Weibo publicou um vídeo no qual dá a entender que o número 7 da equipe deve mudar de dono na próxima temporada.

[Via: @diarioas] pic.twitter.com/NNDVy40rGO — Nação Madridista (@nacaormcf) 7 июля 2018 г.

Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн