Роналду близок к переход в «Ювентус». Туринцы выпустили ролик с седьмыми номерами клуба

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду близок к переходу в «Ювентус».

Туринский клуб в социальной сети Weibo выпустил ролик с седьмыми номерами клуба. Позднее видео удалили.

Сейчас под этим номером выступает Хуан Куадрадо. В «Реале» и сборной Португалии Роналду играет под седьмым номером.

«Ювентус» предлагает португальцу четырехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро. За переход туринцы заплатят 100 миллионов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн