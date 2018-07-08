Роналду близок к переход в «Ювентус». Туринцы выпустили ролик с седьмыми номерами клуба

"Юве" уже действительно выглядит старой синьорой. Из играющих там только молодые Дибала, Бетанкур, Стураро и 28-летние Дуглас Коста и Пьянич. Надо уже омолаживать состав потихоньку, чтобы выдерживать такое количество напряжённых матчей в разных турнирах.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду близок к переходу в «Ювентус».
Туринский клуб в социальной сети Weibo выпустил ролик с седьмыми номерами клуба. Позднее видео удалили.
Сейчас под этим номером выступает Хуан Куадрадо. В «Реале» и сборной Португалии Роналду играет под седьмым номером.
«Ювентус» предлагает португальцу четырехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро. За переход туринцы заплатят 100 миллионов.
| A conta oficial da Juve na rede social chinesa Weibo publicou um vídeo no qual dá a entender que o número 7 da equipe deve mudar de dono na próxima temporada.— Nação Madridista (@nacaormcf) 7 июля 2018 г.
[Via: @diarioas] pic.twitter.com/NNDVy40rGO
Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн