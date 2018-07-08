Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду близок к переход в «Ювентус». Туринцы выпустили ролик с седьмыми номерами клуба

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду близок к переходу в «Ювентус».

    Туринский клуб в социальной сети Weibo выпустил ролик с седьмыми номерами клуба. Позднее видео удалили.

    Сейчас под этим номером выступает Хуан Куадрадо. В «Реале» и сборной Португалии Роналду играет под седьмым номером.

    «Ювентус» предлагает португальцу четырехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро. За переход туринцы заплатят 100 миллионов.

    Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2018 10:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 июля 2018, 10:51

      "Юве" уже действительно выглядит старой синьорой. Из играющих там только молодые Дибала, Бетанкур, Стураро и 28-летние Дуглас Коста и Пьянич. Надо уже омолаживать состав потихоньку, чтобы выдерживать такое количество напряжённых матчей в разных турнирах.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11