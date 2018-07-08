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    Черчесов: «Во время серии пенальти подошел к Зобнину. Он вообще не понимал, о чем я говорю»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2; 3:4 – по пенальти) объяснил выбор исполняющих пенальти в серии послематчевых ударов.

    – Кто назначил Смолова бьющим пенальти? Эта пижонская паненка стоила нам полуфинала.

    – Почему после матча 1/8 финала с Испанией вы про него не спрашивали? Ну, так он решил пробить. Когда команда бегает по 120 минут… Подошел к Зобнину, а он вообще не понимал, о чем я говорю. Так что били пенальти те, кто был готов.

    Мужики – спасибо!

    Источник: Sport24

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    08.07.2018 01:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2018, 10:24

      Зобнин все 120 минут отпахал а вот пижон Головин зазвездился его в решающей игре и не видно было а только в таких матчах проверяется характер упорство и мастерство коими он еще не обладает

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Garrincha58 8 июля 2018, 10:42

      Ты, походу, другой матч вчера смотрел.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 июля 2018, 01:49

      Подошел к Зобнину, а он вообще не понимал, о чем я говорю.
      -------------------------------------------------------
      Тебя, идиота лысого, без поллитра не понять. Несешь ахинею, только тупые смоловы и понимают. Тренеришка уровня "давай-давай". Физрук, мля.

      -3
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      Рейтинг: +702

      19element87 > prezent2017 8 июля 2018, 02:03

      идиот ты

      6
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      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > 19element87 8 июля 2018, 10:01

      Поддерживаю...

      2
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      Рейтинг: +702

      19element87 8 июля 2018, 01:37

      кули, понять можно!!! Парни молодцы!

      2
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