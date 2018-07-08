Черчесов: «Во время серии пенальти подошел к Зобнину. Он вообще не понимал, о чем я говорю»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2; 3:4 – по пенальти) объяснил выбор исполняющих пенальти в серии послематчевых ударов.

– Кто назначил Смолова бьющим пенальти? Эта пижонская паненка стоила нам полуфинала.

– Почему после матча 1/8 финала с Испанией вы про него не спрашивали? Ну, так он решил пробить. Когда команда бегает по 120 минут… Подошел к Зобнину, а он вообще не понимал, о чем я говорю. Так что били пенальти те, кто был готов.

Мужики – спасибо!