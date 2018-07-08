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  • Черчесов: «Во время серии пенальти подошел к Зобнину. Он вообще не понимал, о чем я говорю»

Черчесов: «Во время серии пенальти подошел к Зобнину. Он вообще не понимал, о чем я говорю»

8 июля 2018, 01:27
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2; 3:4 – по пенальти) объяснил выбор исполняющих пенальти в серии послематчевых ударов.

– Кто назначил Смолова бьющим пенальти? Эта пижонская паненка стоила нам полуфинала.

– Почему после матча 1/8 финала с Испанией вы про него не спрашивали? Ну, так он решил пробить. Когда команда бегает по 120 минут… Подошел к Зобнину, а он вообще не понимал, о чем я говорю. Так что били пенальти те, кто был готов.

Мужики – спасибо!

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Хорватия Зобнин Роман Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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19element87
1531003071
кули, понять можно!!! Парни молодцы!
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prezent2017
1531003771
Подошел к Зобнину, а он вообще не понимал, о чем я говорю. ------------------------------------------------------- Тебя, идиота лысого, без поллитра не понять. Несешь ахинею, только тупые смоловы и понимают. Тренеришка уровня "давай-давай". Физрук, мля.
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Garrincha58
1531034648
Зобнин все 120 минут отпахал а вот пижон Головин зазвездился его в решающей игре и не видно было а только в таких матчах проверяется характер упорство и мастерство коими он еще не обладает
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