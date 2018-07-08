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  • Черчесов: «Как настраивал футболистов на дополнительное время и пенальти? Еще есть вопросы?»

Черчесов: «Как настраивал футболистов на дополнительное время и пенальти? Еще есть вопросы?»

8 июля 2018, 00:25
24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2; 3:4 – по пенальти) разозлился от вопросов во время флеш-интервью.

– Ваша речь перед серией пенальти и дополнительным временем, о чем вообще можно говорить футболистам и как настроить их в такой момент?

– Еще есть вопросы? Что я должен вам говорить, что я говорил или что? Как настроить футболистов? Словами.

Как выбирали, кто будет бить пенальти? Кто готов лучше и у кого есть силы, – сказал Черчесов в эфире канала «Матч ТВ».

Мужики – спасибо!

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Хорватия Черчесов Станислав
Комментарии (24)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Asbjorn
1530999092
В своём слегка быдловатом стиле
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Mario84
1530999132
Спасибо Саламович!
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РМЗ
1530999489
Журналисты дебилы
Ответить
Zenmaster
1530999517
Журналюги кого угодно достанут -- тупыми вопросами !!!
Ответить
SPACE TRUCKIN
1530999557
его можно понять - столько нервов и он был всё ещё в игре...
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Cules2013
1530999747
Плохо выбирал, т.к. большинству болельщиков было очевидно, что Смолов - ноль, а Фернандес уже еле-еле ногами передвигает. А за всё остальное - огромное спасибо! Никто не ожидал, что Черчесов так грамотно тактически подготовит команду, и так хорошо настроит её психологически. Ну и родные стены, как же без них. Именно поэтому я не разделяю оптимистического взгляда в будущее на ЧМ-2022, да и на ЧЕ-20 тоже. Нашим очень сильно помогли родные стены. Ждать чего-то большего, чем мы увидели на этом турнире в ближайшие лет 5-10 я бы не стал.
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Chaborz.1990
1530999754
Черчес сделал невозможное с тем набором игроков,других у него не было.
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exreporter
1531000737
Пусть работает. Это получается. Оценили. А общение с журналистами не его конек. На должность вроде как у Газзаева уже заработал ) К сожалению, оно так у нас устроено.
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Snerg
1531001668
красиво он отшил журналюг наших! наши тупые журналюги только умеют раздувать скандалы или искать негатив! посмотрите интервью)
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zigbert
1531031220
Надо отдать должное Черчесову, эмоции у него перехлестывали через край.
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