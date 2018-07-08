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    Черчесов: «Как настраивал футболистов на дополнительное время и пенальти? Еще есть вопросы?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2; 3:4 – по пенальти) разозлился от вопросов во время флеш-интервью.

    – Ваша речь перед серией пенальти и дополнительным временем, о чем вообще можно говорить футболистам и как настроить их в такой момент?

    – Еще есть вопросы? Что я должен вам говорить, что я говорил или что? Как настроить футболистов? Словами.

    Как выбирали, кто будет бить пенальти? Кто готов лучше и у кого есть силы, – сказал Черчесов в эфире канала «Матч ТВ».

    Мужики – спасибо!

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2018 00:25
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 09:27

      Надо отдать должное Черчесову, эмоции у него перехлестывали через край.

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 8 июля 2018, 08:49

      Мальчики интервьюеры, это просто сказка. Кто подпускает неподготовленного сопляка к человеку который готов убить смо.. кого то за этот результат. Там эмоции плескали через чашу стадиона, а он у него ерунду спрашивает. Зато монстров засунули в мячик на Воробьевых. Хотя при чем тут этот студент, его пнули, он и пошел. Кто то же так управляет этим процессом...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 июля 2018, 07:29

      Настраивать надо гитару перед концертом, а футболист должен быть готов к игре физически и морально, и показать всё своё мастерство, выучку и проявить характер на футбольном поле в конкретном матче. Мы предъявляем претензии к тренерам, футболистам. Но не меньше претензий , если не больше заслуживают журналисты и комментаторы. Там профессионализмом и не пахнет, а смердит...

      1
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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 8 июля 2018, 03:42

      Это просто эмоции...

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 июля 2018, 01:24

      Всё!!!
      Забыли. И жжем дальше, как и все великие, у которых тоже иногда бывают проблемы.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 8 июля 2018, 01:14

      красиво он отшил журналюг наших! наши тупые журналюги только умеют раздувать скандалы или искать негатив! посмотрите интервью)

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 июля 2018, 01:14

      Турак ты лысый. Поменял играющих на бревен, вот и результат.

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 8 июля 2018, 00:58

      Пусть работает. Это получается. Оценили. А общение с журналистами не его конек. На должность вроде как у Газзаева уже заработал ) К сожалению, оно так у нас устроено.

      4
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 8 июля 2018, 00:53

      А теперь поставьте себя на место Черчесова . Эмоции кипят вовсю ...атут идиотский вопрос типа ...а правильно ли ты настраивал Сборную

      1
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      Рейтинг: +22

      Gamidio 8 июля 2018, 00:49

      Все равно красавцы парни! Выкладывались по полной

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