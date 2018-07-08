Черчесов: «Как настраивал футболистов на дополнительное время и пенальти? Еще есть вопросы?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2; 3:4 – по пенальти) разозлился от вопросов во время флеш-интервью.

– Ваша речь перед серией пенальти и дополнительным временем, о чем вообще можно говорить футболистам и как настроить их в такой момент?

– Еще есть вопросы? Что я должен вам говорить, что я говорил или что? Как настроить футболистов? Словами.

Как выбирали, кто будет бить пенальти? Кто готов лучше и у кого есть силы, – сказал Черчесов в эфире канала «Матч ТВ».

Мужики – спасибо!