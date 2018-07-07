Фернандес в добавленное время сравнял счет в матче с Хорватией

Полузащитник сборной России Денис Черышев открыл счет в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии. Это случилось на 31-й минуте.

Спустя восемь минут счет сравнял Андрей Крамарич. В дополнительное время хорватов вперед вывел Домагой Вида.

На 115-й минуте второй гол за россиян забил Марио Фернандес.

За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

1:0 – Черышев, 31

twit text — FutbolMatrix (@Futbol_Matrix) 7 июля 2018 г.

1:1 – Крамарич, 39

twit text — FutbolMatrix (@Futbol_Matrix) 7 июля 2018 г.

1:2 – Вида, 101

twit text — FutbolMatrix (@Futbol_Matrix) 7 июля 2018 г.

2:2 – Фернандес, 115