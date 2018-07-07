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    Фернандес в добавленное время сравнял счет в матче с Хорватией

    Полузащитник сборной России Денис Черышев открыл счет в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии. Это случилось на 31-й минуте.

    Спустя восемь минут счет сравнял Андрей Крамарич. В дополнительное время хорватов вперед вывел Домагой Вида.

    На 115-й минуте второй гол за россиян забил Марио Фернандес.

    За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    1:0 – Черышев, 31

    1:1 – Крамарич, 39

    1:2 – Вида, 101

    2:2 – Фернандес, 115

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2018 23:30
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 09:13

      Оказался не на своей позиции ,тем самым запутав оборону хорватов. Гол получился красивым.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 8 июля 2018, 00:23

      Марио в порядке! Если-бы не забил не было-бы у нас пеналей! Всю игру на разрыв аорты! Целился в угол, но не попал, а Лопырёв даже удар Паненки исполнил также, как Мутко по английски разговаривает!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 7 июля 2018, 23:59

      Что однозначно можно сказать-команда билась в каждой игре причём не бестолково а со смыслом. Смолов не готов к чемпионату совсем. Причём с первой игры!

      6
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > Tsigan 8 июля 2018, 00:01

      Смысл был, конечно, но его было меньше, чем дожно быть. Невозможно забивать, если не владеешь мячом. Хорваты под конец уже никакие были, и всё равно наши мяч отдавали. То, что до серии пенальти дотянули с такой игрой - это НЕРЕАЛЬНОЕ везение.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan > Измайловский Кочегар 8 июля 2018, 00:24

      Я имею в виду смысл был в наших атаках в рамках наших возможностей.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июля 2018, 23:54

      Претензий к ребятам нет. Играли, старались, но сегодня удача была на стороне хорватов. А Смолову есть повод пересмотреть свои игровые амбиции. В игре ничего не показал и тянул с ударами, и пенальти пробил бездарно.

      5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 июля 2018, 23:53

      Марио, как можно было не попасть в ворота с 11 метров???

      0
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      Рейтинг: +40

      Golovina > a-rakhmatov 7 июля 2018, 23:54

      Марио, Марио...Всё равно молодец! Спасибо вам, ребята..

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > a-rakhmatov 8 июля 2018, 00:40

      если бы не Марио) и пенальтей не было б! думаю это простительно! а вот смолов ! это пздц

      1
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      Рейтинг: +545

      T_REX 7 июля 2018, 23:45

      Какой с...ка Смолов олень бл9, пижон *******

      5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 июля 2018, 23:45

      Федя окончательно разочаровал всех нас!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 7 июля 2018, 23:39

      Умница, Марио! Один из лучших на чемпионате.

      8
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Max Bobr 7 июля 2018, 23:55

      Умница?!.... не попал в ворота с 11 метров

      -3
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      ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > a-rakhmatov 8 июля 2018, 00:07

      Без него не было бы и 11 метровых !

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 июля 2018, 23:38

      Теперь вся надежда на Акинфеева..

      0
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      Рейтинг: +545

      T_REX 7 июля 2018, 23:31

      Да бл9

      0
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