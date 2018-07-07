Фернандес в добавленное время сравнял счет в матче с Хорватией

Полузащитник сборной России Денис Черышев открыл счет в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии. Это случилось на 31-й минуте.

Спустя восемь минут счет сравнял Андрей Крамарич. В дополнительное время хорватов вперед вывел Домагой Вида.

На 115-й минуте второй гол за россиян забил Марио Фернандес.

За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

1:0 – Черышев, 31

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1:1 – Крамарич, 39

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1:2 – Вида, 101

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2:2 – Фернандес, 115