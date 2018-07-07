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  • Фернандес в добавленное время сравнял счет в матче с Хорватией

Фернандес в добавленное время сравнял счет в матче с Хорватией

7 июля 2018, 23:30
41

Полузащитник сборной России Денис Черышев открыл счет в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии. Это случилось на 31-й минуте.

Спустя восемь минут счет сравнял Андрей Крамарич. В дополнительное время хорватов вперед вывел Домагой Вида.

На 115-й минуте второй гол за россиян забил Марио Фернандес.

За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

1:0 – Черышев, 31

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

1:1 – Крамарич, 39

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

1:2 – Вида, 101

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

2:2 – Фернандес, 115

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Хорватия Черышев Денис
Комментарии (41)
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a-rakhmatov
1530988641
Красавец Черышев!!!.....хорошая школа в испанской премьер лиги)))
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Измайловский Кочегар
1530989795
Из какой помойки этих двух комментирующих клоунов первый канал вытащил?
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ruded
1530994507
Смолова в пердив
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Woodbreak
1530994525
команда инвалидов, смотреть противно, антифутбол зло
Ответить
Max Bobr
1530995986
Умница, Марио! Один из лучших на чемпионате.
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a-rakhmatov
1530996305
Федя окончательно разочаровал всех нас!!!!
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T_REX
1530996358
Какой с...ка Смолов олень бл9, пижон *******
Ответить
Рубик Докоян
1530996859
Претензий к ребятам нет. Играли, старались, но сегодня удача была на стороне хорватов. А Смолову есть повод пересмотреть свои игровые амбиции. В игре ничего не показал и тянул с ударами, и пенальти пробил бездарно.
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Tsigan
1530997146
Что однозначно можно сказать-команда билась в каждой игре причём не бестолково а со смыслом. Смолов не готов к чемпионату совсем. Причём с первой игры!
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Ще Гевара
1530998625
Марио в порядке! Если-бы не забил не было-бы у нас пеналей! Всю игру на разрыв аорты! Целился в угол, но не попал, а Лопырёв даже удар Паненки исполнил также, как Мутко по английски разговаривает!
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