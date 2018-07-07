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    Черчесов – о матче с Хорватией: «Надеюсь, главные игры сборной России впереди»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

    – Можно ли сказать, что это – главный матч вашей жизни?

    – Надеюсь, главные игры впереди... Я же ответил на ваш вопрос? Краткость – сестра таланта.

    – У нас страна крайностей. Сейчас эйфория и убежденность, что с Хорватией справимся. Это может воздействовать на команду и как вы справляетесь с этим? Что лично вы сделали, чтобы не поддаться эйфории.

    – Что касается меня – говорю как есть, стараюсь не читать прессу, не смотреть ТВ. Игра с Испанией – хорошая история для нас и для страны. Но мы смотрим дальше. Нам эйфории поддаваться не надо, потому что турнир продолжается. Смотрите, более классные команды уже на родине. Так что мы готовимся очень серьeзно.

    Матч Россия – Хорватия пройдет сегодня в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Черчесов решит твои проблемы. Игра «Бомбардира»

    Источник: Rusfootball.info

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    07.07.2018 07:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 7 июля 2018, 12:04

      Мне нравится его спокойствие и уверенность!
      Удачи, тренер!!!
      Россия - вперёд!!!

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 7 июля 2018, 10:03

      Победы !

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 07:57

      Ты надеешься,а мы ВЕРИМ!!!

      1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 7 июля 2018, 07:52

      В открытый футбол с модричами-маджукичами выиграть крайне сложно. Надо применить уже оправдавший себя с испанцами тактический вариант. См. ссылку. https://www.youtube.com/watch?v=ukSBsF0Xoys

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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 > ЮНик 7 июля 2018, 09:19

      НАДЕЕШЬСЯ,ЧТО ХОРВАТЫ,КАК ИСПАНЦЫ ПЕРЕПАСОВКОЙ ЗАНИМАТЬСЯ БУДУТ?

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