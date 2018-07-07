Черчесов – о матче с Хорватией: «Надеюсь, главные игры сборной России впереди»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

– Можно ли сказать, что это – главный матч вашей жизни?

– Надеюсь, главные игры впереди... Я же ответил на ваш вопрос? Краткость – сестра таланта.

– У нас страна крайностей. Сейчас эйфория и убежденность, что с Хорватией справимся. Это может воздействовать на команду и как вы справляетесь с этим? Что лично вы сделали, чтобы не поддаться эйфории.

– Что касается меня – говорю как есть, стараюсь не читать прессу, не смотреть ТВ. Игра с Испанией – хорошая история для нас и для страны. Но мы смотрим дальше. Нам эйфории поддаваться не надо, потому что турнир продолжается. Смотрите, более классные команды уже на родине. Так что мы готовимся очень серьeзно.

Матч Россия – Хорватия пройдет сегодня в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Черчесов решит твои проблемы. Игра «Бомбардира»