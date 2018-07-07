Сборная России – болельщикам: «Мы вас любим и ценим. Обещаем отдать все ради победы!»

Пресс-служба сборной России опубликовала сообщение команды в преддверии матча 1/4 финала ЧМ против Хорватии.

«Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим», – сообщится в официальном твиттере команды.

Матч Россия – Хорват пройдет в субботу и начнется в 21:00 по московскому времени.