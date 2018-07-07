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    Сборная России – болельщикам: «Мы вас любим и ценим. Обещаем отдать все ради победы!»

    Пресс-служба сборной России опубликовала сообщение команды в преддверии матча 1/4 финала ЧМ против Хорватии.

    «Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим», – сообщится в официальном твиттере команды.

    Матч Россия – Хорват пройдет в субботу и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    07.07.2018 01:34
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 7 июля 2018, 12:44

      я е ба л инфаркты хватать,о боже помоги нам!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > 3a zenit 7 июля 2018, 12:45

      мать его я стал верущим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 июля 2018, 11:18

      Удачи парни!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 7 июля 2018, 10:24

      ВПЕРЁД РОССИЯ!!!


      1
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 7 июля 2018, 10:23

      Вы отдайте все, а мы решим, искренне или нет ,вы воевали с хорватами

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 10:05

      итак уже молодцы, но не скрою есть большие сомнения что сможем пройти хорватов, рад буду ошибиться. вперед парни!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 7 июля 2018, 09:55

      Аппетит приходит во время еды, парни надо выходить в полуфинал, а дальше будет видно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 июля 2018, 09:49

      Пока в тотализатор только проигрываю! На эту игру вообще ставить не буду! Но жду Чуда! Хотя был согласен что если пройдут Испанию, могут не играть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 7 июля 2018, 06:26

      По правде говоря, наша сборная и так "прыгнула выше своей головы". Но мы всё равно верим в Чудо и ждем очередную победу.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 июля 2018, 05:34

      Давайте, парни, порадуйте нас...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 7 июля 2018, 05:24

      Чего-то на фото - первый ряд странно пригнулся и присел, улыбки какие-то болезненные...
      Да и ладно, прости Господи, лишь бы помогло... РОССИЯ!!!

      2
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