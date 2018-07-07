Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сборная России – болельщикам: «Мы вас любим и ценим. Обещаем отдать все ради победы!»

Сборная России – болельщикам: «Мы вас любим и ценим. Обещаем отдать все ради победы!»

7 июля 2018, 01:34
21

Пресс-служба сборной России опубликовала сообщение команды в преддверии матча 1/4 финала ЧМ против Хорватии.

«Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим», – сообщится в официальном твиттере команды.

Матч Россия – Хорват пройдет в субботу и начнется в 21:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Хорватия
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dellleone
1530916691
Вперед Россия ! Слишком долго мы терпели подобную то у сборной... пора получать дивиденды!!!
Ответить
salexeich
1530916930
Этот чемпионат мира - чемпионат неожиданностей, когда слабейшие побеждают сильнейших. Пусть так и продолжается до финального матча! Намёк поняли?
Ответить
Nerlinger
1530923924
Хорватам чего интересно отдадут? Газ, ракеты или туристов???
Ответить
KOLBIS
1530929499
ВЕРИМ!!!...
Ответить
GoLenaStop
1530930271
Чего-то на фото - первый ряд странно пригнулся и присел, улыбки какие-то болезненные... Да и ладно, прости Господи, лишь бы помогло... РОССИЯ!!!
Ответить
Superviser77
1530930861
Давайте, парни, порадуйте нас...
Ответить
oyabun
1530933985
По правде говоря, наша сборная и так "прыгнула выше своей головы". Но мы всё равно верим в Чудо и ждем очередную победу.
Ответить
OfaZavr
1530947143
итак уже молодцы, но не скрою есть большие сомнения что сможем пройти хорватов, рад буду ошибиться. вперед парни!
Ответить
_MATRIX_
1530948279
ВПЕРЁД РОССИЯ!!!
Ответить
Krossmen73
1530951526
Удачи парни!!!
Ответить
Главные новости
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
1
Новый клуб Батракова официально объявил о трансфере
13:05
2
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
1
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
8
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
7
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+