Буффон был замечен в одной из клиник Парижа. В понедельник вратарь подпишет контракт с «ПСЖ»

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сегодня проходит медобследование перед переходом в «ПСЖ».

40-летний футболист был замечен в одной из клиник парижской коммуны Нейи-сюр-Сен, которая находится недалеко от Триумфальной арки.

После прохождения осмотра итальянец оправится в офис «ПСЖ», чтобы подписать двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Официально парижане должны объявить о переходе Буффона в понедельник, 9 июля.