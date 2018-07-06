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  • Буффон был замечен в одной из клиник Парижа. В понедельник вратарь подпишет контракт с «ПСЖ»

Буффон был замечен в одной из клиник Парижа. В понедельник вратарь подпишет контракт с «ПСЖ»

6 июля 2018, 17:34
1

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сегодня проходит медобследование перед переходом в «ПСЖ».

40-летний футболист был замечен в одной из клиник парижской коммуны Нейи-сюр-Сен, которая находится недалеко от Триумфальной арки.

После прохождения осмотра итальянец оправится в офис «ПСЖ», чтобы подписать двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Официально парижане должны объявить о переходе Буффона в понедельник, 9 июля.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Football Italia
Франция. Лига 1 ПСЖ Буффон Джанлуиджи
Комментарии (1)
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Serjoga
1530890758
Все-таки Буффон хочет что-то выиграть хотя бы в Европе!
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