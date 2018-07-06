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    Буффон был замечен в одной из клиник Парижа. В понедельник вратарь подпишет контракт с «ПСЖ»

    Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сегодня проходит медобследование перед переходом в «ПСЖ».

    40-летний футболист был замечен в одной из клиник парижской коммуны Нейи-сюр-Сен, которая находится недалеко от Триумфальной арки.

    После прохождения осмотра итальянец оправится в офис «ПСЖ», чтобы подписать двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

    Официально парижане должны объявить о переходе Буффона в понедельник, 9 июля.

    Источник: Football Italia

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    06.07.2018 17:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 июля 2018, 18:25

      Все-таки Буффон хочет что-то выиграть хотя бы в Европе!

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