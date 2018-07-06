Буффон был замечен в одной из клиник Парижа. В понедельник вратарь подпишет контракт с «ПСЖ»

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сегодня проходит медобследование перед переходом в «ПСЖ».
40-летний футболист был замечен в одной из клиник парижской коммуны Нейи-сюр-Сен, которая находится недалеко от Триумфальной арки.
После прохождения осмотра итальянец оправится в офис «ПСЖ», чтобы подписать двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.
Официально парижане должны объявить о переходе Буффона в понедельник, 9 июля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Football Italia