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    Норвежский лыжник Нортуг: «Рад, что я не российский футболист. Могу представить, что Путин дает указания сборной»

    Норвежский лыжник Петтер Нортуг высказал предположение, что президент РФ Владимир Путин лично дает указания сборной России по футболу. Спортсмен заявил, что спорт для русских – это война.

    «Русские – воины, спорт для них невероятно важен. Это доказывает и их политика. Когда на повестке дня спорт, все остальное они отодвигают на второй план. А домашний чемпионат мира оказывает на них невероятное давление.

    Те, кто выходит на поле, хорошо понимают, что недостаточно выложиться на 100%. Необходима война. Я рад, что я не русский футболист на домашнем ЧМ. Это огромное давление. Могу представить, что Путин передает указания напрямую в сборную о том, что и как делать. Теперь следить за русскими будет интересно, они выбили Испанию. Сейчас они способны на все», – приводит слова Нортуга Dagbladet.

    Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где встретится с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2018 14:15
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 июля 2018, 10:19

      Ты, зомбированный упырь, который стоит на двух палках и скользит по кругу, конечно рад. Быть более чем двуклеточным трудно.

      0
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      Рейтинг: +49

      utyf17 7 июля 2018, 00:19

      к сожалению он прав, спорт мы воспринимаем как войну, при любом правителе. поэтому путину нет необходимости давать указания футболистам. Футбол - это игра,шоу, а мы радуемся плохой игре при хороших результатах. тысячу раз прав Слуцкий.

      0
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 6 июля 2018, 21:21

      В Совьетико звонки из политбюро и визиты секретарей были не редкость.
      На этот раз накачка была, заходил член правительства Мутко.
      Несомненно ,что этот чемпионат-- инициатива руководства страны, организационная часть находится под особым контролем государства и служб ресурсы мобилизованные к чемпионату могли бы охранять целые армии.
      За неимением больших успехов в экономике, к примеру, спорт в России
      несёт большую пропагандистскую нагрузку. Сборная под особым вниманием
      руководства.
      Это простые совпадения , конечно, но вовремя Олимпиады 2008 случилось вторжение в Грузию, а после победы в Сочи -отторжение Крыма.
      Что нам готовит политика на этот раз ?

      0
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 6 июля 2018, 21:18

      В Совьетико звонки из политбюро и визиты секретарей были не редкость.
      На этот раз накачка была, заходил член правительства Мутко.
      Несомненно инициатива руководства страны, организационная часть находится под особым контролем государства и служб что этот чемпионат, ресурсы мобилизованные к чемпионату могли бы охранять целые армии.
      За неимением больших успехов в экономике, к примеру, спорт в России
      несёт большую пропагандистскую нагрузку. Сборная пол особым вниманием
      руководства, несомненно.
      Это простые совпадения , конечно, но вовремя Олимпиады 2008 случилось вторжение в Грузию, а после победы в Сочи -отторжение Крыма, что нам готовит политика на этот раз ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июля 2018, 20:29

      я думаю россия способна даже забить хорватии гол престижа при счете о-7

      -1
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      Рейтинг: +1364

      МВС 6 июля 2018, 20:15

      опасный какой лыжник.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 19:29

      когда текст прочитаешь конечно реакция сразу немного другая становиться чем когда только один заголовок) но то что он бред ляпнул это точно.

      5
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      ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат > OfaZavr 6 июля 2018, 21:19

      Это для нас это бред. А в Европе так думают почти все. Именно так и выглядят статьи про очередное отравление в Англии ("Путин снова атакует"). Есть один финский поэт, его наиболее популярное среди финских интеллигентов стихотворение переводится так: "Какое угодно зло станет добром, если это зло помешает Путину контролировать наш мир."

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 июля 2018, 19:28

      думаю перевод не правильный

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > 3a zenit 6 июля 2018, 21:22

      Жаль что вы не владете хотя бы одним европейским языком. Если бы вы читали СМИ хотя бы одной европейской страны, вы бы так не думали. Норвежского я, правда, не знаю, но точно такие же интервью уже читал на других языках и не одно.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Вомбат 7 июля 2018, 01:18

      я знаю украинский,молдавский,грузинский,немецкий,белорусский немного понимаю таджикский и узбекский...не в этом дело,видно же что есть момент неправильного понятия перевода.

      0
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 6 июля 2018, 19:03

      Прикиньте как все бояться Путина на Западе!!!))) Такое ощущение, что Путин всемогущ-они так думают. Блин на месте бы ВВ прям ржал от счаться

      1
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 6 июля 2018, 18:56

      сосал бы ты лыжник

      2
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