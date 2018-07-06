Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Норвежский лыжник Нортуг: «Рад, что я не российский футболист. Могу представить, что Путин дает указания сборной»

Норвежский лыжник Нортуг: «Рад, что я не российский футболист. Могу представить, что Путин дает указания сборной»

6 июля 2018, 14:15
46

Норвежский лыжник Петтер Нортуг высказал предположение, что президент РФ Владимир Путин лично дает указания сборной России по футболу. Спортсмен заявил, что спорт для русских – это война.

«Русские – воины, спорт для них невероятно важен. Это доказывает и их политика. Когда на повестке дня спорт, все остальное они отодвигают на второй план. А домашний чемпионат мира оказывает на них невероятное давление.

Те, кто выходит на поле, хорошо понимают, что недостаточно выложиться на 100%. Необходима война. Я рад, что я не русский футболист на домашнем ЧМ. Это огромное давление. Могу представить, что Путин передает указания напрямую в сборную о том, что и как делать. Теперь следить за русскими будет интересно, они выбили Испанию. Сейчас они способны на все», – приводит слова Нортуга Dagbladet.

Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где встретится с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Путин Владимир
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sergeIKAZ
1530876009
Какой же бред в головах у этих европейцев
Ответить
SunRomeS
1530876108
Лучше бы радовался, что он не норвежский футболист))))
Ответить
sined1951
1530877324
Зачем публиковать бред иностранных дебилов?
Ответить
sochi-2013
1530877436
Хорошо, что я не норвежский лыжник, а то бы пришлось стать астматиком!
Ответить
Project Бабангида
1530877738
есть подозрения что лыжник слегка отмороженный
Ответить
Zubo
1530878972
Черт, я так рад что я не норвежский лыжник, как подумаю что пришлось бы все время находится в кругу оболваненных идиотов охватывает ужас, всякие кретины бы постоянно снували вокруг , открывали бы свой рот и несли бы бред
Ответить
Александр400
1530879586
Я на тебе, как на войне, я на войне, как на тебе...Так и есть, спорт у нас иногда больше значит, чем армада или С-400. По сути, военный уклад начинается с садика, и военных линеек школ...
Ответить
yorgenbarenz
1530883597
"Лучший друг физкультурников;" "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство".Норвежец немного пострадал от родной пропаганды.У нас теперь немного по-другому.Нет Соловков,можно говорить и не трясутся поджилки в присутствии первых лиц государства,кроме ,возможно,у Газзаева.
Ответить
реалушка
1530885079
война,к сожалению,тоже долго была спортом.а,может,еще и остается им.
Ответить
OfaZavr
1530894565
когда текст прочитаешь конечно реакция сразу немного другая становиться чем когда только один заголовок) но то что он бред ляпнул это точно.
Ответить
Главные новости
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
Новый клуб Батракова официально объявил о трансфере
13:05
2
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
1
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
8
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
6
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+