Ты, зомбированный упырь, который стоит на двух палках и скользит по кругу, конечно рад. Быть более чем двуклеточным трудно.
Норвежский лыжник Петтер Нортуг высказал предположение, что президент РФ Владимир Путин лично дает указания сборной России по футболу. Спортсмен заявил, что спорт для русских – это война.
«Русские – воины, спорт для них невероятно важен. Это доказывает и их политика. Когда на повестке дня спорт, все остальное они отодвигают на второй план. А домашний чемпионат мира оказывает на них невероятное давление.
Те, кто выходит на поле, хорошо понимают, что недостаточно выложиться на 100%. Необходима война. Я рад, что я не русский футболист на домашнем ЧМ. Это огромное давление. Могу представить, что Путин передает указания напрямую в сборную о том, что и как делать. Теперь следить за русскими будет интересно, они выбили Испанию. Сейчас они способны на все», – приводит слова Нортуга Dagbladet.
Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где встретится с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.