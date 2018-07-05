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    Уокер: «В Англии закрывают магазины, чтобы посмотреть игры сборной. Надеюсь, у нас будет еще несколько вечеринок, а?»

    Защитник сборной Англии Кайл Уокер поделился мнением об игре на чемпионате мире.

    «Реакция людей в Англии – это потрясающе. В Шеффилде закрывают магазины, чтобы посмотреть матчи сборной. Безумие! Отчасти хочется присоединиться к этому и почувствовать атмосферу, но я счастлив быть здесь. Надеюсь, у нас будет еще несколько вечеринок, а?

    Весь сезон ты работаешь, чтобы потом сидеть и отдыхать. Но нет ничего лучше, чем представлять свою страну на турнире», – сказал Уокер.

    В субботу, 7 июля, Англия сыграет в 1/4 финала ЧМ против Англии.

    Источник: Skysports

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    05.07.2018 22:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 5 июля 2018, 23:39

      В России просто деньги зарабатывают до выхода на пенсию,ведь могут и до пенсии не дожить!

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 5 июля 2018, 23:17

      В России не закрывают магазины, чтобы смотреть матчи сб. России. Наверно, Англия дойдёт дальше России.

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