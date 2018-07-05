Уокер: «В Англии закрывают магазины, чтобы посмотреть игры сборной. Надеюсь, у нас будет еще несколько вечеринок, а?»

Защитник сборной Англии Кайл Уокер поделился мнением об игре на чемпионате мире.

«Реакция людей в Англии – это потрясающе. В Шеффилде закрывают магазины, чтобы посмотреть матчи сборной. Безумие! Отчасти хочется присоединиться к этому и почувствовать атмосферу, но я счастлив быть здесь. Надеюсь, у нас будет еще несколько вечеринок, а?

Весь сезон ты работаешь, чтобы потом сидеть и отдыхать. Но нет ничего лучше, чем представлять свою страну на турнире», – сказал Уокер.

В субботу, 7 июля, Англия сыграет в 1/4 финала ЧМ против Англии.