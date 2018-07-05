Роберто Мартинес: «Бразилия уже выигрывала ЧМ, а мы нет. У них психология победителей»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ против Бразилии.

«Конечно разница между нашими командами есть. Да, по ряду критериев у нас много схожего, но у нас нет одного – мы никогда не выигрывали чемпионат мира. Вот в чем разница.

Если ты приезжаешь на турнир без определенных наработок, без ноу-хау, то у тебя не будет преимущества в матче с такими командами, как Бразилия. У них же есть свое ноу-хау и психология победителей, потому что они знают, что до них бразильцам уже удавалось побеждать на чемпионате мира. У них нет психологического барьера, они знают, как надо выигрывать», – сказал Мартинес.

Матч Бразилия – Бельгия пройдет завтра, 6 июля. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.