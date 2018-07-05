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    Роберто Мартинес: «Бразилия уже выигрывала ЧМ, а мы нет. У них психология победителей»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ против Бразилии.

    «Конечно разница между нашими командами есть. Да, по ряду критериев у нас много схожего, но у нас нет одного – мы никогда не выигрывали чемпионат мира. Вот в чем разница.

    Если ты приезжаешь на турнир без определенных наработок, без ноу-хау, то у тебя не будет преимущества в матче с такими командами, как Бразилия. У них же есть свое ноу-хау и психология победителей, потому что они знают, что до них бразильцам уже удавалось побеждать на чемпионате мира. У них нет психологического барьера, они знают, как надо выигрывать», – сказал Мартинес.

    Матч Бразилия – Бельгия пройдет завтра, 6 июля. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    05.07.2018 21:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 6 июля 2018, 02:41

      прогиб засчитан

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 21:37

      Какая там психология,ЧМ выигрывала другая сборная,с достойными игроками,а здесь один только лапшеобразный чего стоит,истерит и ноет постоянно,психотерапия по ним плачет,Бельгия вы че вообще,вперед.как япошек бразильяшек раскатаете,только не повредите тонкую психологию ВЕЛИКОГО ДЖУНИОРА...

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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > KOLBIS 5 июля 2018, 22:04

      Однозначно Бразилия не там команда,которую надо бояться!

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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 5 июля 2018, 21:20

      Бельгия должна выиграть☝️

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