Трабукки: «Нынешнее поколение игроков в сборной России достаточно слабое. Из топ-футболистов только Головин, Фернандес и Зобнин»

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, кто из игроков сборной России, по его мнению, соответствуют топ-уровню и готовы играть в лучших клубах мира.

«Считаю, что нынешнее поколение игроков в сборной России достаточно слабое. Но есть два-три футболиста, которые доросли до мирового уровня, до топ-клубов. Остальные пока, кроме матча с Уругваем, выступают даже выше своих возможностей. Поэтому такой результат. Хотя встречу с Испанией, как мне кажется, в большей степени выиграли тренер и вратарь.

Кто эти трое? Головин, Марио Фернандес, Зобнин. Плюс Акинфеев, конечно. Но Игорь уже 10 лет является футболистом европейского класса. Мне кажется, если бы он был повыше, давно бы получил предложения от топ-команд Европы. К сожалению, у Акинфеева случился неудачный чемпионат мира в Бразилии. Играй он там, как сейчас, еще три года назад мог получить приглашение.

Мне кажется, почти все футболисты сборной России сейчас заслуживают приглашения из хорошего европейского клуба – кто-то больше, кто-то меньше. Но мы говорим о мировом уровне. Дзюба? Того, что он показал за эти три-четыре матча немного недостаточно. А того, что показал Головин за последний год и за три матча на ЧМ-2018 – более чем. Того, что показал Зобнин в последние два года и на этом ЧМ – более чем. То же самое и по Марио Фернандесу. Мне кажется, он пока вообще один из лучших на этом чемпионате мира», – сказал Трабукки.