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    Трабукки: «Нынешнее поколение игроков в сборной России достаточно слабое. Из топ-футболистов только Головин, Фернандес и Зобнин»

    Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, кто из игроков сборной России, по его мнению, соответствуют топ-уровню и готовы играть в лучших клубах мира.

    «Считаю, что нынешнее поколение игроков в сборной России достаточно слабое. Но есть два-три футболиста, которые доросли до мирового уровня, до топ-клубов. Остальные пока, кроме матча с Уругваем, выступают даже выше своих возможностей. Поэтому такой результат. Хотя встречу с Испанией, как мне кажется, в большей степени выиграли тренер и вратарь.

    Кто эти трое? Головин, Марио Фернандес, Зобнин. Плюс Акинфеев, конечно. Но Игорь уже 10 лет является футболистом европейского класса. Мне кажется, если бы он был повыше, давно бы получил предложения от топ-команд Европы. К сожалению, у Акинфеева случился неудачный чемпионат мира в Бразилии. Играй он там, как сейчас, еще три года назад мог получить приглашение.

    Мне кажется, почти все футболисты сборной России сейчас заслуживают приглашения из хорошего европейского клуба – кто-то больше, кто-то меньше. Но мы говорим о мировом уровне. Дзюба? Того, что он показал за эти три-четыре матча немного недостаточно. А того, что показал Головин за последний год и за три матча на ЧМ-2018 – более чем. Того, что показал Зобнин в последние два года и на этом ЧМ – более чем. То же самое и по Марио Фернандесу. Мне кажется, он пока вообще один из лучших на этом чемпионате мира», – сказал Трабукки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2018 14:48
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 13:57

      Почему то не упомянул Кутепова а ведь он достиг пика своей формы.

      0
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      Рейтинг: +706

      111ax 6 июля 2018, 10:12

      Все верно, примерно так и есть

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 5 июля 2018, 22:27

      Ещё Дзагоев есть, но у него двадцать минут игрового времени. И уже вторую травму пытается залечить. Может и залечит, если на предигровой тренировке не получит серьёзного повреждения! Надо особенно беречь: рёбра, мениск, лодыжку, живот, шею, мышцы, суставы, сухожилья...

      0
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      Рейтинг: +1328

      ruded > vitvik 6 июля 2018, 11:39

      "жилья" особенно беречь нужно..

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 5 июля 2018, 21:54

      А, может, наш Чемпионат хоть и дерьмовый, но родной и лучший?

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 июля 2018, 21:32

      Футболисты названные действительно не плохи, но что-бы топ, не думаю!

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 5 июля 2018, 19:36

      Что -то агент потерял Дзагоева( к сожалению травма не дает играть в полную силу)Смолик тоже силен и такое впечатление уедет раньше всех,есть еще крепыш надежный Джикия(жаль тоже травмирован), Дзюба тоже сейчас не "подарок и футбольный "ценник" своей игрой повысил.Все они не хуже кого назвал агент и тоже не затеряются в европейских. клубах.Ну а "топов" у нас в сборной пока нет, они только на подходе,и дай бог чтоб у кого-нибудь все удачно сложилось после ЧМ

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 июля 2018, 18:55

      Ничего. На подходе Чалов и Жамалетдинов! У Тимура травма была, лишь поэтому в этом сезоне пока не заиграл в основе ЦСКА! Ждите! И копите деньги!
      Кутепов в последнем матче с испанцами здорово отыграл. Прямо как большой мастер!

      1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 5 июля 2018, 18:37

      А при чем здесь Фернандес? Это натурализованный игрок. В России его не выращивали, а просто заимствовали хорошего игрока. Речь должна идти о именно поколении российских игроков, которое в наше время действительно слабовато.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Евгений Агеев 5 июля 2018, 18:44

      Он оценил игроков сборной РФ без привязки к клубам и
      гражданству(места рождения).

      0
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      Рейтинг: +1724

      GermanVo 5 июля 2018, 17:21

      Прям в дырочку.

      3
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 5 июля 2018, 16:19

      Так оно и есть, остальные добирают больше желанием и стремлением выложиться на все 200% на этом ЧМ.

      2
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