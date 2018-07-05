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  • Трабукки: «Нынешнее поколение игроков в сборной России достаточно слабое. Из топ-футболистов только Головин, Фернандес и Зобнин»

Трабукки: «Нынешнее поколение игроков в сборной России достаточно слабое. Из топ-футболистов только Головин, Фернандес и Зобнин»

5 июля 2018, 14:48
16

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, кто из игроков сборной России, по его мнению, соответствуют топ-уровню и готовы играть в лучших клубах мира.

«Считаю, что нынешнее поколение игроков в сборной России достаточно слабое. Но есть два-три футболиста, которые доросли до мирового уровня, до топ-клубов. Остальные пока, кроме матча с Уругваем, выступают даже выше своих возможностей. Поэтому такой результат. Хотя встречу с Испанией, как мне кажется, в большей степени выиграли тренер и вратарь.

Кто эти трое? Головин, Марио Фернандес, Зобнин. Плюс Акинфеев, конечно. Но Игорь уже 10 лет является футболистом европейского класса. Мне кажется, если бы он был повыше, давно бы получил предложения от топ-команд Европы. К сожалению, у Акинфеева случился неудачный чемпионат мира в Бразилии. Играй он там, как сейчас, еще три года назад мог получить приглашение.

Мне кажется, почти все футболисты сборной России сейчас заслуживают приглашения из хорошего европейского клуба – кто-то больше, кто-то меньше. Но мы говорим о мировом уровне. Дзюба? Того, что он показал за эти три-четыре матча немного недостаточно. А того, что показал Головин за последний год и за три матча на ЧМ-2018 – более чем. Того, что показал Зобнин в последние два года и на этом ЧМ – более чем. То же самое и по Марио Фернандесу. Мне кажется, он пока вообще один из лучших на этом чемпионате мира», – сказал Трабукки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Спартак ЦСКА Зобнин Роман Фернандес Марио Головин Александр
Комментарии (16)
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Мары
1530792292
Соглашусь с Марко. Эта троица и вратарь оставляют наилучшие впечатления уже на протяжение дОлгого времени. Хотя лично мне ещё и Черышев нравится как атакующий полузащитник.Но он не из нашего чемпионата.
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hevbn 28
1530792814
Почти во всём согласен с Марко, но вот вопрос, что с этим делать , с одной стороны если и Головин и Зобнин и Марио уедут в Европу то что будут делать Спартак и ЦСКА, но с другой стороны для того чтобы им расти и прогрессировать им надо уезжать, думаю тут всё зависит от их желания .
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Добрый Бобер
1530796463
О! Думал я один считаю, что Зобнин хорош.
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FanatSerj
1530796768
Так оно и есть, остальные добирают больше желанием и стремлением выложиться на все 200% на этом ЧМ.
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GermanVo
1530800500
Прям в дырочку.
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Евгений Агеев
1530805059
А при чем здесь Фернандес? Это натурализованный игрок. В России его не выращивали, а просто заимствовали хорошего игрока. Речь должна идти о именно поколении российских игроков, которое в наше время действительно слабовато.
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cska-62
1530806138
Ничего. На подходе Чалов и Жамалетдинов! У Тимура травма была, лишь поэтому в этом сезоне пока не заиграл в основе ЦСКА! Ждите! И копите деньги! Кутепов в последнем матче с испанцами здорово отыграл. Прямо как большой мастер!
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Par Mezan
1530816891
А, может, наш Чемпионат хоть и дерьмовый, но родной и лучший?
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111ax
1530861146
Все верно, примерно так и есть
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zigbert
1530874656
Почему то не упомянул Кутепова а ведь он достиг пика своей формы.
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