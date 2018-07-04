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  • Семак: «У меня нет европейского имени, чтобы диктовать условия. Спокойно принял все, что мне предложил «Зенит»

Семак: «У меня нет европейского имени, чтобы диктовать условия. Спокойно принял все, что мне предложил «Зенит»

4 июля 2018, 18:48
25

Новый главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как состоялось его назначение в петербургский клуб.

В прошлом сезоне специалист возглавлял «Уфу», с которой занял шестое место в РФПЛ.

– Вопросы между собой клубы решили достаточно быстро. Тем более, все было четко прописано. По большому счету, работа главного тренера и прежде всего российского, подразумевает, что нужно быть готовым к любым изменениям. Если твоя работа устраивает – ты в команде, нет – главный тренер ищет себе новое место работы. И это правильно.

– После отставки Манчини клуб взял паузу. Вы в этот момент контактировали с «Зенитом»?

– Был только один разговор – встреча с Алексеем Борисовичем Миллером, который хотел, скорее, пообщаться на общие темы, узнать мое видение. Один раз встретился с Сергеем Александровичем Фурсенко и Александром Валерьевичем Дюковым. А потом последовал звонок из Петербурга, и на принятие решение осталось несколько часов. Я собрался и прилетел.

– Взвешивали ли вы перед тем, как дать согласие, какие-то свои «за» и «против»? Или действовали по принципу: «Сначала ввязываемся в драку, а там разберемся, что к чему»?

– Про драку – это отчасти подходит. В любом случае понимал и понимаю – работы очень много. И уж если решил, выбрал свой путь, то бояться нечего. Нужно делать все, чтобы работать хорошо.

– Хотелось бы уточнить по поводу целей. Вы сами сказали, что главный тренер – опасная должность. Дамоклов меч завис с самого первого дня? Или, можно спокойно работать?

– Работать спокойно в любом случае получится вряд ли. Перед командой всегда стоят самые высокие задачи. Но нужно понимание, к чему мы идем. Даже если результата нет, но ясно, как команда играет, куда двигается, и есть основания придерживаться этого курса – это одно. Если же руководство видит, что что-то идет не так, то держаться за тебя никто не будет.

– Когда только договаривались с клубом, были ли у вас какие-то условия, пожелания?

– У меня нет европейского имени, чтобы диктовать условия. Все, что мне предложили, я принял спокойно. И это абсолютно неважно.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (25)
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zico2205
1530719596
Понятно, что Богданыча будут прессовать Профурсенко и компания...Очень будет жаль, что работать ему не дадут , как ему хотелось бы...Но в первую очередь хотелось бы изменить всю стратегию клуба, однако это не в силах Семака...
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ВетеR
1530722007
Богданыч,вперёд,прорвёмся !))
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Мары
1530722670
Всё в руках Богданыча. Хорошо , что понимает куда попал.Такие клубы как Зенит, Спартак, осечек не прощают.Зато и вознаграждают за работу по полной. Удачи Сергей.
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Рубик Докоян
1530727097
У Сергея всё-таки есть определённый плюс для работы в " Зените". Хуже как в прошлом году клуб не выступит, даже играя с похмелья. Манчини настолько планку опустил, что дальше некуда. Задача попасть в ЛЧ будет стоять однозначно. И туда будет стремиться вся команда вместе с тренерским штабом. Многим игрокам есть, что доказывать, если не ушедшему Манчини, то митрофанушкам которые его пригласили и шли у него на поводу. Сергею и всей команде удачи и храни футбольный бог вас от травм.
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Ragnar Viking
1530728255
Семак всегда был в адеквате! Достойный человек!
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Yev
1530730420
Неужели в футболе еще остались такие порядочные люди. Удачи Богданыч, хоть я и не твой болельщик, но уважение к хорошим людям, я думаю, не должно зависить от клубных пристрастий. Надеюсь, когда-нибудь увидеть тебя тренером сборной. Россия - вперёд!!!
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Рубик Докоян
1530731031
Пока только на "СЭ" вижу инфу, что с Митрофановым в "Зените" не продлили контракт и он покидает клуб. Ещё бы Фурсенко следом пинка дали для ускорения и намного бы улучшился микроклимат в клубе. И надо приглашать на работу профессиональный спортивный менеджмент.
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Krossmen73
1530758235
Надеюсь что у Семака со временем получится заявить о себе и в Европе!У нас в России Сергея уважают большинство болельщиков,при чём разных клубов.Это ли не признание?Дай то бог чтобы у него всё сложилось успешно в таком беспокойном хозяйстве как Зенит!Лишь бы не мешали всякие чинуши типа Фурсенко.Успеха Вам Сергей Богданович!!!
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1bear
1530768108
...люблю читать умные интервью !!! очень уважаю Семака и желаю ему успехов !..
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dyema
1530775731
Главное что-бы панику не наводили при первых неудачах, если они вдруг будут, а дали спокойно работать. Удачи Богданычу!!!
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