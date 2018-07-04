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    Семак: «У меня нет европейского имени, чтобы диктовать условия. Спокойно принял все, что мне предложил «Зенит»

    Новый главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как состоялось его назначение в петербургский клуб.

    В прошлом сезоне специалист возглавлял «Уфу», с которой занял шестое место в РФПЛ.

    – Вопросы между собой клубы решили достаточно быстро. Тем более, все было четко прописано. По большому счету, работа главного тренера и прежде всего российского, подразумевает, что нужно быть готовым к любым изменениям. Если твоя работа устраивает – ты в команде, нет – главный тренер ищет себе новое место работы. И это правильно.

    – После отставки Манчини клуб взял паузу. Вы в этот момент контактировали с «Зенитом»?

    – Был только один разговор – встреча с Алексеем Борисовичем Миллером, который хотел, скорее, пообщаться на общие темы, узнать мое видение. Один раз встретился с Сергеем Александровичем Фурсенко и Александром Валерьевичем Дюковым. А потом последовал звонок из Петербурга, и на принятие решение осталось несколько часов. Я собрался и прилетел.

    – Взвешивали ли вы перед тем, как дать согласие, какие-то свои «за» и «против»? Или действовали по принципу: «Сначала ввязываемся в драку, а там разберемся, что к чему»?

    – Про драку – это отчасти подходит. В любом случае понимал и понимаю – работы очень много. И уж если решил, выбрал свой путь, то бояться нечего. Нужно делать все, чтобы работать хорошо.

    – Хотелось бы уточнить по поводу целей. Вы сами сказали, что главный тренер – опасная должность. Дамоклов меч завис с самого первого дня? Или, можно спокойно работать?

    – Работать спокойно в любом случае получится вряд ли. Перед командой всегда стоят самые высокие задачи. Но нужно понимание, к чему мы идем. Даже если результата нет, но ясно, как команда играет, куда двигается, и есть основания придерживаться этого курса – это одно. Если же руководство видит, что что-то идет не так, то держаться за тебя никто не будет.

    – Когда только договаривались с клубом, были ли у вас какие-то условия, пожелания?

    – У меня нет европейского имени, чтобы диктовать условия. Все, что мне предложили, я принял спокойно. И это абсолютно неважно.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.07.2018 18:48
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2269

      dyema 5 июля 2018, 10:28

      Главное что-бы панику не наводили при первых неудачах, если они вдруг будут, а дали спокойно работать.
      Удачи Богданычу!!!

      6
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      Рейтинг: +6979

      1bear 5 июля 2018, 08:21

      ...люблю читать умные интервью !!! очень уважаю Семака и желаю ему успехов !..

      9
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    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 5 июля 2018, 05:37

      Надеюсь что у Семака со временем получится заявить о себе и в Европе!У нас в России Сергея уважают большинство болельщиков,при чём разных клубов.Это ли не признание?Дай то бог чтобы у него всё сложилось успешно в таком беспокойном хозяйстве как Зенит!Лишь бы не мешали всякие чинуши типа Фурсенко.Успеха Вам Сергей Богданович!!!

      7
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 5 июля 2018, 01:40

      Молодец

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 июля 2018, 22:03

      Пока только на "СЭ" вижу инфу, что с Митрофановым в "Зените" не продлили контракт и он покидает клуб. Ещё бы Фурсенко следом пинка дали для ускорения и намного бы улучшился микроклимат в клубе. И надо приглашать на работу профессиональный спортивный менеджмент.

      6
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Рубик Докоян 5 июля 2018, 11:13

      Казалось бы куда уж профессиональней Фурсенко человек который РФС руководил а другой руководитель зенита всем нашим спортом.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 июля 2018, 21:53

      Неужели в футболе еще остались такие порядочные люди.
      Удачи Богданыч, хоть я и не твой болельщик, но уважение к хорошим людям, я думаю, не должно зависить от клубных пристрастий.
      Надеюсь, когда-нибудь увидеть тебя тренером сборной.
      Россия - вперёд!!!

      11
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 4 июля 2018, 21:17

      Семак всегда был в адеквате! Достойный человек!

      11
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 июля 2018, 20:58

      У Сергея всё-таки есть определённый плюс для работы в " Зените". Хуже как в прошлом году клуб не выступит, даже играя с похмелья. Манчини настолько планку опустил, что дальше некуда. Задача попасть в ЛЧ будет стоять однозначно. И туда будет стремиться вся команда вместе с тренерским штабом. Многим игрокам есть, что доказывать, если не ушедшему Манчини, то митрофанушкам которые его пригласили и шли у него на поводу. Сергею и всей команде удачи и храни футбольный бог вас от травм.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июля 2018, 20:38

      Дайте Сереге хорошего забивного напа! И продайте дзюбушку-иудушку.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > prezent2017 5 июля 2018, 18:00

      сейчас можно не плохо продать а если и хорватов пройдем и он забьет )))))))

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      Рейтинг: +69

      доктор 48 4 июля 2018, 20:35

      Дорогу осилит идущий!!

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