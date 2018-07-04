Семак: «У меня нет европейского имени, чтобы диктовать условия. Спокойно принял все, что мне предложил «Зенит»

Новый главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как состоялось его назначение в петербургский клуб.

В прошлом сезоне специалист возглавлял «Уфу», с которой занял шестое место в РФПЛ.

– Вопросы между собой клубы решили достаточно быстро. Тем более, все было четко прописано. По большому счету, работа главного тренера и прежде всего российского, подразумевает, что нужно быть готовым к любым изменениям. Если твоя работа устраивает – ты в команде, нет – главный тренер ищет себе новое место работы. И это правильно.

– После отставки Манчини клуб взял паузу. Вы в этот момент контактировали с «Зенитом»?

– Был только один разговор – встреча с Алексеем Борисовичем Миллером, который хотел, скорее, пообщаться на общие темы, узнать мое видение. Один раз встретился с Сергеем Александровичем Фурсенко и Александром Валерьевичем Дюковым. А потом последовал звонок из Петербурга, и на принятие решение осталось несколько часов. Я собрался и прилетел.

– Взвешивали ли вы перед тем, как дать согласие, какие-то свои «за» и «против»? Или действовали по принципу: «Сначала ввязываемся в драку, а там разберемся, что к чему»?

– Про драку – это отчасти подходит. В любом случае понимал и понимаю – работы очень много. И уж если решил, выбрал свой путь, то бояться нечего. Нужно делать все, чтобы работать хорошо.

– Хотелось бы уточнить по поводу целей. Вы сами сказали, что главный тренер – опасная должность. Дамоклов меч завис с самого первого дня? Или, можно спокойно работать?

– Работать спокойно в любом случае получится вряд ли. Перед командой всегда стоят самые высокие задачи. Но нужно понимание, к чему мы идем. Даже если результата нет, но ясно, как команда играет, куда двигается, и есть основания придерживаться этого курса – это одно. Если же руководство видит, что что-то идет не так, то держаться за тебя никто не будет.

– Когда только договаривались с клубом, были ли у вас какие-то условия, пожелания?

– У меня нет европейского имени, чтобы диктовать условия. Все, что мне предложили, я принял спокойно. И это абсолютно неважно.