Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матчи ЧМ-2018 посетили уже более 2,5 миллиона человек

    Посещаемость матчей чемпионата мира в России по итогам группового раунда и 1/8 финала составила 2 миллиона 576 тысяч 584 человека.

    Турнир проходит в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. К этому моменту сыграно 56 встреч.

    В четвертьфинале сыграют Россия с Хорватией, Франция с Уругваем, Бразилия с Бельгией и Англия со Швецией.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2018 16:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 июля 2018, 19:01

      Фактическая посещаемость намного меньше, ведь один и тот же человек мог сходить на несколько матчей.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 > BRO_football 4 июля 2018, 21:32

      я лично был только на одном

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football > acor94 4 июля 2018, 21:45

      А я на трёх. Знаю человека, который и на десяти был. Так что я это не просто так говорю

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11