Матчи ЧМ-2018 посетили уже более 2,5 миллиона человек

Фактическая посещаемость намного меньше, ведь один и тот же человек мог сходить на несколько матчей.
Посещаемость матчей чемпионата мира в России по итогам группового раунда и 1/8 финала составила 2 миллиона 576 тысяч 584 человека.
Турнир проходит в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. К этому моменту сыграно 56 встреч.
В четвертьфинале сыграют Россия с Хорватией, Франция с Уругваем, Бразилия с Бельгией и Англия со Швецией.
twit text
— Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 4 июля 2018 г.