Матчи ЧМ-2018 посетили уже более 2,5 миллиона человек

Посещаемость матчей чемпионата мира в России по итогам группового раунда и 1/8 финала составила 2 миллиона 576 тысяч 584 человека.

Турнир проходит в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. К этому моменту сыграно 56 встреч.

В четвертьфинале сыграют Россия с Хорватией, Франция с Уругваем, Бразилия с Бельгией и Англия со Швецией.