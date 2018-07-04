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  • Мещеряков: «Семин досрочно покинул сбор «Локомотива»? А разве он обязан это с кем-то согласовывать?»

Мещеряков: «Семин досрочно покинул сбор «Локомотива»? А разве он обязан это с кем-то согласовывать?»

4 июля 2018, 16:12
11

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, что главный тренер команды Юрий Семин покинул австрийский сбор за три дня до его завершения, чтобы посетить матч 1/8 финала ЧМ-2018 ИспанияРоссия (1:1, 3:4 по пенальти).

«Комментарий по этой информации один – бредовые измышления и фантазии не комментирую. Я не слежу за перемещением сотрудников. И разве они обязаны это с кем-то согласовывать?» – сказал Мещеряков.

Игра между россиянами и испанцами состоялась 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (11)
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Федя Кабак
1530710055
Всё верно! Больше раздуто всякими журналюгами!
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VGreen
1530710600
нуу, вообще то обязаны)
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Krossmen73
1530713086
Ну вот...БЛИН!!!И до Палыча журналюги добрались...Идиоты...
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84aivengo
1530713379
семин -патриот... поэтому он на матче и оказался
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Рубик Докоян
1530718841
У него есть помощники в тренерском штабе, которые по его заданию и плану в его отсутствие провели концовку сборов. Он не нянька для своих игроков, многие и самостоятельно готовятся. Палыч для себя, возможно больше почерпнул, смотря матч нашей сборной в живую, чем смотрел бы по телеку.
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Нас Много
1530719212
Какая-то зараза опять против Палыча козни затевает...
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OfaZavr
1530720652
ну и хорошо что это не правда, а то было бы странно что из-за какой-то ерунды заслуженного человека наказывают.
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bumer_moscow
1530721644
Бред
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zigbert
1530726200
Кто то следит за каждым шагом Семина.
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LokoGoGo
1530770604
Смешно. Смешно потому что Палыч в инсте выложил за несколько дней до матча инфу, что поедет
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