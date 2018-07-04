Мещеряков: «Семин досрочно покинул сбор «Локомотива»? А разве он обязан это с кем-то согласовывать?»

Смешно.
Смешно потому что Палыч в инсте выложил за несколько дней до матча инфу, что поедет
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, что главный тренер команды Юрий Семин покинул австрийский сбор за три дня до его завершения, чтобы посетить матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия (1:1, 3:4 по пенальти).
«Комментарий по этой информации один – бредовые измышления и фантазии не комментирую. Я не слежу за перемещением сотрудников. И разве они обязаны это с кем-то согласовывать?» – сказал Мещеряков.
Игра между россиянами и испанцами состоялась 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».