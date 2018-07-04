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    Мещеряков: «Семин досрочно покинул сбор «Локомотива»? А разве он обязан это с кем-то согласовывать?»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, что главный тренер команды Юрий Семин покинул австрийский сбор за три дня до его завершения, чтобы посетить матч 1/8 финала ЧМ-2018 ИспанияРоссия (1:1, 3:4 по пенальти).

    «Комментарий по этой информации один – бредовые измышления и фантазии не комментирую. Я не слежу за перемещением сотрудников. И разве они обязаны это с кем-то согласовывать?» – сказал Мещеряков.

    Игра между россиянами и испанцами состоялась 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2018 16:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 5 июля 2018, 09:03

      Смешно.
      Смешно потому что Палыч в инсте выложил за несколько дней до матча инфу, что поедет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 20:43

      Кто то следит за каждым шагом Семина.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 4 июля 2018, 19:27

      Бред

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июля 2018, 19:10

      ну и хорошо что это не правда, а то было бы странно что из-за какой-то ерунды заслуженного человека наказывают.

      1
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 4 июля 2018, 18:46

      Какая-то зараза опять против Палыча козни затевает...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 июля 2018, 18:40

      У него есть помощники в тренерском штабе, которые по его заданию и плану в его отсутствие провели концовку сборов. Он не нянька для своих игроков, многие и самостоятельно готовятся. Палыч для себя, возможно больше почерпнул, смотря матч нашей сборной в живую, чем смотрел бы по телеку.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 июля 2018, 17:09

      семин -патриот... поэтому он на матче и оказался

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 4 июля 2018, 17:04

      Ну вот...БЛИН!!!И до Палыча журналюги добрались...Идиоты...

      3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 4 июля 2018, 16:23

      нуу, вообще то обязаны)

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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > VGreen 4 июля 2018, 16:49

      Если его начальник говорит, что не обязан, то что вероятнее - кому виднее? ))

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 июля 2018, 16:14

      Всё верно! Больше раздуто всякими журналюгами!

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