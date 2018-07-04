Мещеряков: «Семин досрочно покинул сбор «Локомотива»? А разве он обязан это с кем-то согласовывать?»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, что главный тренер команды Юрий Семин покинул австрийский сбор за три дня до его завершения, чтобы посетить матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия (1:1, 3:4 по пенальти).

«Комментарий по этой информации один – бредовые измышления и фантазии не комментирую. Я не слежу за перемещением сотрудников. И разве они обязаны это с кем-то согласовывать?» – сказал Мещеряков.

Игра между россиянами и испанцами состоялась 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».