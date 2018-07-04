Погребняк: «Если бы стал тренером сборной России, разрешил бы игрокам выпивать пива или вина накануне матчей»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал, чтобы он изменил в национальной команде, если бы стал ее главным тренером.

«Разрешил бы игрокам выпивать бокал пива или вина за день до игры, как это было у нас в «Штутгарте». Проблем вообще не было. Тренер сам собирал нас в ложе: бокальчик пива, кто хочет – вина, чипсы, попкорн. Я сам обалдел. Для меня это такая неожиданность была.

Я у партнеров спрашиваю: «Как вы вообще после этого играть будете?» Ничего. Вышли отбегали, обыграли кого-то там. Я один забил, один пенальти заработал», – сказал Погребняк.