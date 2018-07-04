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    Погребняк: «Если бы стал тренером сборной России, разрешил бы игрокам выпивать пива или вина накануне матчей»

    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал, чтобы он изменил в национальной команде, если бы стал ее главным тренером.

    «Разрешил бы игрокам выпивать бокал пива или вина за день до игры, как это было у нас в «Штутгарте». Проблем вообще не было. Тренер сам собирал нас в ложе: бокальчик пива, кто хочет – вина, чипсы, попкорн. Я сам обалдел. Для меня это такая неожиданность была.

    Я у партнеров спрашиваю: «Как вы вообще после этого играть будете?» Ничего. Вышли отбегали, обыграли кого-то там. Я один забил, один пенальти заработал», – сказал Погребняк.

    Источник: YouTube

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    04.07.2018 15:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 июля 2018, 19:49

      Поэтому тебя гаишники тормозили.Бокалы бывают разные....

      0
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 4 июля 2018, 19:14

      Пашок а травки покурить или насвай закинуть?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 июля 2018, 18:54

      Найдут алкоголь в крови и скажут, что сборная России играет под допингом, а не под мухой...

      0
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 4 июля 2018, 17:50

      Полудурок!!! Какое отношение к профессии, такие и результаты у тебя Павел!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 4 июля 2018, 17:31

      Никто тебя и не спрашивал-бы)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 16:31

      А селедочку под самогоночку не пробовал Павел? Нет ничего проще.

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 4 июля 2018, 16:31

      А чего не во время матча?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 июля 2018, 16:05

      И обязательно кальянчик))

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 15:59

      А еще можно будет только числится и не играть получая зарплату...

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 июля 2018, 15:56

      Еще можно кальян курить в ночь перед матчем. Наши уже обыгрывали кого-то там в 2009.

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