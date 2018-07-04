Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Погребняк: «Если бы стал тренером сборной России, разрешил бы игрокам выпивать пива или вина накануне матчей»

Погребняк: «Если бы стал тренером сборной России, разрешил бы игрокам выпивать пива или вина накануне матчей»

4 июля 2018, 15:37
10

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал, чтобы он изменил в национальной команде, если бы стал ее главным тренером.

«Разрешил бы игрокам выпивать бокал пива или вина за день до игры, как это было у нас в «Штутгарте». Проблем вообще не было. Тренер сам собирал нас в ложе: бокальчик пива, кто хочет – вина, чипсы, попкорн. Я сам обалдел. Для меня это такая неожиданность была.

Я у партнеров спрашиваю: «Как вы вообще после этого играть будете?» Ничего. Вышли отбегали, обыграли кого-то там. Я один забил, один пенальти заработал», – сказал Погребняк.

Источник: YouTube
Россия Россия Погребняк Павел
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1530708967
Еще можно кальян курить в ночь перед матчем. Наши уже обыгрывали кого-то там в 2009.
Ответить
KOLBIS
1530709147
А еще можно будет только числится и не играть получая зарплату...
Ответить
Федя Кабак
1530709554
И обязательно кальянчик))
Ответить
Pro100Kid
1530711071
А чего не во время матча?)
Ответить
zigbert
1530711072
А селедочку под самогоночку не пробовал Павел? Нет ничего проще.
Ответить
dyema
1530714702
Никто тебя и не спрашивал-бы)))
Ответить
Grom1987
1530715821
Полудурок!!! Какое отношение к профессии, такие и результаты у тебя Павел!!!
Ответить
Рубик Докоян
1530719643
Найдут алкоголь в крови и скажут, что сборная России играет под допингом, а не под мухой...
Ответить
Кривоножка
1530720854
Пашок а травки покурить или насвай закинуть?
Ответить
yorgenbarenz
1530722943
Поэтому тебя гаишники тормозили.Бокалы бывают разные....
Ответить
Главные новости
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
8
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
8
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
6
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
15
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Все новости
Все новости
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
11:45
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
1
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
8
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
1
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
6
Превью АПЛ-2026/27: главные претенденты на чемпионство и коэффициенты на победителя
09:51
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»
09:49
2
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
09:40
Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»
09:30
5
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
15
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
09:11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
25
«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов
08:24
2
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
01:54
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+