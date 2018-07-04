«Реал» официально опроверг информацию о договоренности с «ПСЖ» по трансферу Мбаппе

«Реал» на своем сайте опубликовал официальное заявление касательно информации о договоренности с «ПСЖ» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

Ранее СМИ сообщили, что мадридцы согласовали с парижанами переход 19-летнего футболиста за 272 миллиона евро.

«Учитывая информацию, опубликованную в последние несколько часов относительно предполагаемого соглашения между «Реалом» и «ПСЖ» по игроку Килиану Мбаппе, хотели бы заявить, что это совершенно неверно.

«Реал « не делал никаких предложений «ПСЖ» или игроку и осуждает распространение такого рода информации, которая не была подтверждена заинтересованными сторонами», – говорится в клубом сообщении.