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  • «Реал» официально опроверг информацию о договоренности с «ПСЖ» по трансферу Мбаппе

«Реал» официально опроверг информацию о договоренности с «ПСЖ» по трансферу Мбаппе

4 июля 2018, 14:30
3

«Реал» на своем сайте опубликовал официальное заявление касательно информации о договоренности с «ПСЖ» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

Ранее СМИ сообщили, что мадридцы согласовали с парижанами переход 19-летнего футболиста за 272 миллиона евро.

«Учитывая информацию, опубликованную в последние несколько часов относительно предполагаемого соглашения между «Реалом» и «ПСЖ» по игроку Килиану Мбаппе, хотели бы заявить, что это совершенно неверно.

«Реал « не делал никаких предложений «ПСЖ» или игроку и осуждает распространение такого рода информации, которая не была подтверждена заинтересованными сторонами», – говорится в клубом сообщении.

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
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серега кашин
1530705949
у псж проблемы с ффп и продадут они его дешевле
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KOLBIS
1530706625
Узнав сумму отступных...
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САНЁК17
1530720548
Не давно говорил же араб,миллиард его стоимость,и не будут его продавать,так что это очередной утиные истории
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