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    «Реал» официально опроверг информацию о договоренности с «ПСЖ» по трансферу Мбаппе

    «Реал» на своем сайте опубликовал официальное заявление касательно информации о договоренности с «ПСЖ» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

    Ранее СМИ сообщили, что мадридцы согласовали с парижанами переход 19-летнего футболиста за 272 миллиона евро.

    «Учитывая информацию, опубликованную в последние несколько часов относительно предполагаемого соглашения между «Реалом» и «ПСЖ» по игроку Килиану Мбаппе, хотели бы заявить, что это совершенно неверно.

    «Реал « не делал никаких предложений «ПСЖ» или игроку и осуждает распространение такого рода информации, которая не была подтверждена заинтересованными сторонами», – говорится в клубом сообщении.

    Источник: ФК «Реал»

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    04.07.2018 14:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 4 июля 2018, 19:09

      Не давно говорил же араб,миллиард его стоимость,и не будут его продавать,так что это очередной утиные истории

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 15:17

      Узнав сумму отступных...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 июля 2018, 15:05

      у псж проблемы с ффп и продадут они его дешевле

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