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  • Погребняк: «Дзюба круче Месси. На сегодняшний день это факт»

Погребняк: «Дзюба круче Месси. На сегодняшний день это факт»

4 июля 2018, 13:59
19

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оценил выступление нападающего национальной команды Артема Дзюбы на ЧМ-2018 и сравнил его с лидером аргентинской сборной Лионелем Месси.

«Кто круче, Месси или Дзюба? Один уже поехал домой, второй продолжает борьбу. Значит, второй. Это факт на сегодняшний день.

Круче ли Дзюба, чем Роналду? Не будем хвалить Артема. Впереди у него сложнейший матч в городе Сочи, поэтому ответим на этот вопрос после предстоящей игры», – сказал Погребняк.

Источник: YouTube
Чемпионат мира Россия Аргентина Португалия Дзюба Артем Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (19)
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panmon
1530702877
согласно логике Габулов сильнее Де Хеа. Паша, пить то бросай...
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acer2003
1530703859
Павел,Вы больны ! И это есть неоспоримый ФАКТ ((((
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САДЫЧОК
1530704457
Погребняк курнул не хило!
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mialkov
1530708088
Для такого маразма вроде не тот возраст, значит принял чего-то лишнего...
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zigbert
1530709241
Шутник.
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1530717807
Массовый психоз.Как будто Россия это Гондурас или Гвинея Бисау.Не по игре а по лотерее вышли в след круг и начался психоз.Россия должна играть,как Бразилия,так как фуболу в России уже век а они радуются антифутболу. Хотя бы писали бы про Головина,которого приглашают в гранды.Не понимаю почему так возвеличивают Дзюбу,Волчковой,Бузову итд. Дзюба даже рядом не стоит не только Месси,Роналду но и любого другого игрока сборной Испании.Был бы рад,если было бы наоборот,то есть Россия играет,как сб Испании но случайно вылетают,чем показывать такой футбол.После Хорватии,что скажет Погребняк,что Дзюба хуже даже запасных Хорватии,потому,что и запасные в полуфинале?
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Супервайзер
1530718642
Это Игнашевич, а не Дзюба круче всех игроков Испании. Ведь это он забил единственный гол в ворота России.
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OfaZavr
1530719786
отличная логика, а Погребняк круче чем Заболотный))
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Fin035
1530721683
Видимо у Погребняка совсем плохи дела, раз в голову лезут такие мысли...
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Полная Канистра
1530729659
вам товарищ к Регине Дубовицкой надо обратиться она юмор оценит и примет к себе в аншлаг там много таких что народ развлекают
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