Погребняк: «Дзюба круче Месси. На сегодняшний день это факт»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оценил выступление нападающего национальной команды Артема Дзюбы на ЧМ-2018 и сравнил его с лидером аргентинской сборной Лионелем Месси.

«Кто круче, Месси или Дзюба? Один уже поехал домой, второй продолжает борьбу. Значит, второй. Это факт на сегодняшний день.

Круче ли Дзюба, чем Роналду? Не будем хвалить Артема. Впереди у него сложнейший матч в городе Сочи, поэтому ответим на этот вопрос после предстоящей игры», – сказал Погребняк.