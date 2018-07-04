Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погребняк: «Дзюба круче Месси. На сегодняшний день это факт»

    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оценил выступление нападающего национальной команды Артема Дзюбы на ЧМ-2018 и сравнил его с лидером аргентинской сборной Лионелем Месси.

    «Кто круче, Месси или Дзюба? Один уже поехал домой, второй продолжает борьбу. Значит, второй. Это факт на сегодняшний день.

    Круче ли Дзюба, чем Роналду? Не будем хвалить Артема. Впереди у него сложнейший матч в городе Сочи, поэтому ответим на этот вопрос после предстоящей игры», – сказал Погребняк.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2018 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июля 2018, 21:40

      вам товарищ к Регине Дубовицкой надо обратиться она юмор оценит и примет к себе в аншлаг там много таких что народ развлекают

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 4 июля 2018, 19:28

      Видимо у Погребняка совсем плохи дела, раз в голову лезут такие мысли...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июля 2018, 18:56

      отличная логика, а Погребняк круче чем Заболотный))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 4 июля 2018, 18:37

      Это Игнашевич, а не Дзюба круче всех игроков Испании. Ведь это он забил единственный гол в ворота России.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 4 июля 2018, 18:23

      Массовый психоз.Как будто Россия это Гондурас или Гвинея Бисау.Не по игре а по лотерее вышли в след круг и начался психоз.Россия должна играть,как Бразилия,так как фуболу в России уже век а они радуются антифутболу.
      Хотя бы писали бы про Головина,которого приглашают в гранды.Не понимаю почему так возвеличивают Дзюбу,Волчковой,Бузову итд.
      Дзюба даже рядом не стоит не только Месси,Роналду но и любого другого игрока сборной Испании.Был бы рад,если было бы наоборот,то есть Россия играет,как сб Испании но случайно вылетают,чем показывать такой футбол.После Хорватии,что скажет Погребняк,что Дзюба хуже даже запасных Хорватии,потому,что и запасные в полуфинале?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 4 июля 2018, 18:42

      В Гондурасе не был, а вот в Гвинее Бисау провёл достаточно времени, чтобы оценить их футбольные перспективы. Нам до них пока еще далековато, но ничего, поживем при нынешнем режиме с десяток лет сможем достойно соревноваться с ними по всем показателям))).

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 4 июля 2018, 17:05

      Паша, придется поучить вас логике. Если A>B, a B=C, то A>С. Если Дзюба круче Месси только потому, что команда Месси едет домой, то он с необходимостью круче Роналду, потому, что команда Роналду тоже едет домой. И вообще, их обоих - и Месси и Роналду - надо срочно лишить золотых мячей за прошлые годы и отдать Дзюбе. И парочку вам, как автору идеи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 4 июля 2018, 16:10

      одно полено поддержало второе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 16:07

      Дзюбесии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 16:00

      Шутник.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 4 июля 2018, 15:57

      Лол. За то что гол с пенальти забил и все ?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11