Роналдо: «Неймар может получить приз лучшему игроку года, если выиграет ЧМ. Так произошло со мной в 2002-м»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что форвард национальной команды и «ПСЖ» Неймар может получить приз ФИФА лучшему игроку года, если победит на ЧМ-2018.

«Неймар может свергнуть Месси и Роналду и стать лучше в мире. Чемпионат мира будет более весомым при распределении голосов, чем остальные соревнования.

Действительно, Криштиану отлично провел год и победил в Лиге чемпионов, а Месси выиграл Примеру и Кубок Испании, Но я настаиваю на том, что в 2002 году я получил этот приз, потому что Бразилия стала первой на ЧМ-2002. У Неймара не было отличного сезона, потому что он получил травму», – сказал Роналдо.

На ЧМ-2018 Бразилия дошла до четвертьфинала, где сыграет с Бельгией.