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    Роналдо: «Неймар может получить приз лучшему игроку года, если выиграет ЧМ. Так произошло со мной в 2002-м»

    Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что форвард национальной команды и «ПСЖ» Неймар может получить приз ФИФА лучшему игроку года, если победит на ЧМ-2018.

    «Неймар может свергнуть Месси и Роналду и стать лучше в мире. Чемпионат мира будет более весомым при распределении голосов, чем остальные соревнования.

    Действительно, Криштиану отлично провел год и победил в Лиге чемпионов, а Месси выиграл Примеру и Кубок Испании, Но я настаиваю на том, что в 2002 году я получил этот приз, потому что Бразилия стала первой на ЧМ-2002. У Неймара не было отличного сезона, потому что он получил травму», – сказал Роналдо.

    На ЧМ-2018 Бразилия дошла до четвертьфинала, где сыграет с Бельгией.

    Источник: Mundodeportivo

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    04.07.2018 13:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 июля 2018, 16:06

      В 2002 Роналдо сделал то, что другим еще лет 50 не сделать... Послн ужасной травмы, неверия болельщиков в его "нужность" команде... забить 8 голов (до этого, по -моему, в 4 ЧМ забивали максимум 6 голов), 2 в финале немцам... И я не помню что Феномен катался, "кувыркался" на поле симулируя ******...ую боль от щипка, тычка защтника... Роналду, Ты велик на все времена, а Неймар не в этой жизни...

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 15:32

      Кроме него в претендентах находятся Мбаппе, Кейн, Лукаку. Но для этого надо стать "Чемпионом Мира". Если же никому из них не удастся получить это звание ,выбор падет на сладкую парочку.

      1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 4 июля 2018, 14:53

      я тоже считаю, что он не заслуживает такого высокого звания: мне кажется, лучший игрок - это лучший спортсмен, он пример... надо учитывать не только забитые мячи, но и спортивное поведение, поведение на поле в принципе (за которое никогда бы кстати не вручила этот приз своему любимому футболисту, счастье что наши дети не знают испанский в большинстве своем, эти матершинные перлы достойны красной карточки или дисквалификации вообще). А объектично, если по совокупности всех качеств смотреть, то мне бы хотелось отметить Лукаку, Мбаппе и пожалуй Кейна (хоть и не люблю его)

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 июля 2018, 14:32

      симулянта года ему уже прям сейчас можно вручать

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 4 июля 2018, 13:54

      Симулянта не спасёт, даже если он ЧМ выиграет. Лучше уж «Золотой мяч» Коутинью дать в таком случае.

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      Рейтинг: +7

      dastik > Freyk 4 июля 2018, 15:01

      Коутиньо говоришь? За что ??? За то что в Барсу перешёл, не смеши меня чувак

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 13:39

      Рева-корова года...

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 13:38

      Лапша года...

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 13:38

      Лучший драматический актер...

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      Рейтинг: +2509

      panmon 4 июля 2018, 13:34

      больше шансов на Оскар пока

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 июля 2018, 13:27

      Ему,"Лучший артист" года в самый раз подойдет !!!

      1
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