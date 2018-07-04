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  • Роналдо: «Неймар может получить приз лучшему игроку года, если выиграет ЧМ. Так произошло со мной в 2002-м»

Роналдо: «Неймар может получить приз лучшему игроку года, если выиграет ЧМ. Так произошло со мной в 2002-м»

4 июля 2018, 13:15
13

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что форвард национальной команды и «ПСЖ» Неймар может получить приз ФИФА лучшему игроку года, если победит на ЧМ-2018.

«Неймар может свергнуть Месси и Роналду и стать лучше в мире. Чемпионат мира будет более весомым при распределении голосов, чем остальные соревнования.

Действительно, Криштиану отлично провел год и победил в Лиге чемпионов, а Месси выиграл Примеру и Кубок Испании, Но я настаиваю на том, что в 2002 году я получил этот приз, потому что Бразилия стала первой на ЧМ-2002. У Неймара не было отличного сезона, потому что он получил травму», – сказал Роналдо.

На ЧМ-2018 Бразилия дошла до четвертьфинала, где сыграет с Бельгией.

Источник: Mundodeportivo
Чемпионат мира Бразилия Португалия Аргентина Барселона Реал ПСЖ Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар
Комментарии (13)
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acer2003
1530700033
Ему,"Лучший артист" года в самый раз подойдет !!!
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panmon
1530700441
больше шансов на Оскар пока
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KOLBIS
1530700711
Лучший драматический актер...
Ответить
KOLBIS
1530700732
Лапша года...
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KOLBIS
1530700749
Рева-корова года...
Ответить
Freyk
1530701697
Симулянта не спасёт, даже если он ЧМ выиграет. Лучше уж «Золотой мяч» Коутинью дать в таком случае.
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Project Бабангида
1530703975
симулянта года ему уже прям сейчас можно вручать
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Мария Мария
1530705214
я тоже считаю, что он не заслуживает такого высокого звания: мне кажется, лучший игрок - это лучший спортсмен, он пример... надо учитывать не только забитые мячи, но и спортивное поведение, поведение на поле в принципе (за которое никогда бы кстати не вручила этот приз своему любимому футболисту, счастье что наши дети не знают испанский в большинстве своем, эти матершинные перлы достойны красной карточки или дисквалификации вообще). А объектично, если по совокупности всех качеств смотреть, то мне бы хотелось отметить Лукаку, Мбаппе и пожалуй Кейна (хоть и не люблю его)
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zigbert
1530707553
Кроме него в претендентах находятся Мбаппе, Кейн, Лукаку. Но для этого надо стать "Чемпионом Мира". Если же никому из них не удастся получить это звание ,выбор падет на сладкую парочку.
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Superviser77
1530709569
В 2002 Роналдо сделал то, что другим еще лет 50 не сделать... Послн ужасной травмы, неверия болельщиков в его "нужность" команде... забить 8 голов (до этого, по -моему, в 4 ЧМ забивали максимум 6 голов), 2 в финале немцам... И я не помню что Феномен катался, "кувыркался" на поле симулируя ******...ую боль от щипка, тычка защтника... Роналду, Ты велик на все времена, а Неймар не в этой жизни...
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