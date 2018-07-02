Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жириновский: «Надо изменить правила: никаких дополнительного времени, пенальти и офсайдов. Судью с поля вообще убрать!»

    Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить футбольные правила.

    «Надо менять правила в футболе. Никакого дополнительного времени, никаких пенальти, никаких вне игры, никаких штрафов. Задел за руку, что-то еще сделал – играйте до упора!

    Пока мяч на поле и у вас в ногах, никакого свистка судьи не должно быть. Судью с поля вообще надо убрать, пусть сидит в кабине! Судьи мешают», – сказал Жириновский в эфире телеканала «Россия 1».

    Вчера сборная России обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира-2018 и теперь в четвертьфинале встретится с Хорватией. Матч состоится в Сочи в субботу, 7 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2018 15:14
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 09:09

      Вот что может сказать представитель депутатского корпуса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июля 2018, 20:15

      сам то понял, что сказал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 2 июля 2018, 19:34

      Раньше он был смешнее. Кто слушал Жириновского, тот в цирке уже не смеялся.Но старость не радость, маразм не оргазм.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 2 июля 2018, 19:03

      Сильно хлебанул

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 2 июля 2018, 17:55

      По такому же принципу предлагаю убрать госдуму и депутатов - хуже точно не станет

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 июля 2018, 17:11

      Сын "юриста", сам заслуженный юрист, а как был анархистом так им и остался. Футбольное поле -- это не Гуляйполе, где анархия мать порядка...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 2 июля 2018, 16:25

      Чем старее, тем тупее.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 16:09

      А еще на воротах повесить плакаты"За ЛДПР!!!"...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 2 июля 2018, 15:50

      Клоун.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 июля 2018, 15:45

      есть такая уже игра называется американский футбол -ВОЛЬФОВИЧ ТЫ ЖЕ ПЕНДОСОВ НЕ ЛЮБИШЬ

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11