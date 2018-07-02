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  • Жириновский: «Надо изменить правила: никаких дополнительного времени, пенальти и офсайдов. Судью с поля вообще убрать!»

Жириновский: «Надо изменить правила: никаких дополнительного времени, пенальти и офсайдов. Судью с поля вообще убрать!»

2 июля 2018, 15:14
15

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить футбольные правила.

«Надо менять правила в футболе. Никакого дополнительного времени, никаких пенальти, никаких вне игры, никаких штрафов. Задел за руку, что-то еще сделал – играйте до упора!

Пока мяч на поле и у вас в ногах, никакого свистка судьи не должно быть. Судью с поля вообще надо убрать, пусть сидит в кабине! Судьи мешают», – сказал Жириновский в эфире телеканала «Россия 1».

Вчера сборная России обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира-2018 и теперь в четвертьфинале встретится с Хорватией. Матч состоится в Сочи в субботу, 7 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (15)
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Бабушка Зильзиля
1530534280
Вот и сиди в кабинете и кашку кушай, для мозга полезно!
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Усы Газаева
1530534386
потом мы удивляемся почему у нас такие законы принимают. Больные люди
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Владислав Vlad
1530535048
Да, и нужно изменить правила ГосДумы - никаких маразматиков и лицемеров.
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Чермындыр
1530535170
Они там у себя в Думе привыкли уже правила менять как угодно: захотели срок продлить до 6 лет - пожалуйста, захотели пенсионный возраст повысить - на те вам. ****, у них закон что дышло, чему удивляться таким заявлениям
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giluxa1963
1530535510
есть такая уже игра называется американский футбол -ВОЛЬФОВИЧ ТЫ ЖЕ ПЕНДОСОВ НЕ ЛЮБИШЬ
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Добрый Бобер
1530535847
Клоун.
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KOLBIS
1530536973
А еще на воротах повесить плакаты"За ЛДПР!!!"...
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subbotaspartak
1530537933
Чем старее, тем тупее.
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Рубик Докоян
1530540691
Сын "юриста", сам заслуженный юрист, а как был анархистом так им и остался. Футбольное поле -- это не Гуляйполе, где анархия мать порядка...
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Loxxam
1530543317
По такому же принципу предлагаю убрать госдуму и депутатов - хуже точно не станет
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