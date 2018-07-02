Жириновский: «Надо изменить правила: никаких дополнительного времени, пенальти и офсайдов. Судью с поля вообще убрать!»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить футбольные правила.

«Надо менять правила в футболе. Никакого дополнительного времени, никаких пенальти, никаких вне игры, никаких штрафов. Задел за руку, что-то еще сделал – играйте до упора!

Пока мяч на поле и у вас в ногах, никакого свистка судьи не должно быть. Судью с поля вообще надо убрать, пусть сидит в кабине! Судьи мешают», – сказал Жириновский в эфире телеканала «Россия 1».

Вчера сборная России обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира-2018 и теперь в четвертьфинале встретится с Хорватией. Матч состоится в Сочи в субботу, 7 июля.