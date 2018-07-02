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    Экс-глава Федерации футбола Украины: «Я болею, болел и буду болеть за сборную России»

    Бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков признался в симпатиях к сборной России.

    Вчера, 1 июля, россияне в 1/8 финала чемпионата мира-2018 победили Испанию (1:1, 4:3 по пенальти). После игры жена Конькова Мария выложила в сториз своего инстаграма видео, на котором рассказала, что они с мужем празднуют победу российской команды.

    На вопрос, за кого он болеет, Коньков ответил: «Я болею, болел и буду болеть за сборную России. Как и все мои друзья».

    Коньков занимал должность главы ФФУ с сентября 2012 по январь 2015 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2018 13:49
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 2 июля 2018, 21:00

      Честный ответ, надеюсь от честного человека!
      Очень достойно, при нынешней ситуации на Украине!

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 июля 2018, 18:23

      ну так и должно быть, я тоже болел за Украину в 2006, когда наши не попали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 2 июля 2018, 18:17

      Я болею только за Славян.

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 2 июля 2018, 18:09

      Я тоже болею за Украину или Белоруссию, Казахстан или Узбекистан или Грузию,т.к родился в СССР.

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 2 июля 2018, 18:03

      Честный и не трус.. зато как рванут пердаки у бандерологов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +276

      Black77718 2 июля 2018, 17:16

      Помню в 2006 смотрел серию пенальти c Швейцарией,желал им победы,в принципе реакция нормальных людей такая,только душевно больные или повёрнутые на политоте её везде мешают.

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 2 июля 2018, 16:03

      Человек...Только идиоты смешивают спорт и политику....

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 июля 2018, 15:45

      Нормальная реакция нормального человека.Сам в отборах болею или симпатизирую сборным бывшего Советсвкого Союза.Ни чего зазорного или предосудительного в этом нет.

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 июля 2018, 15:12

      Нормальная реакция, так же бы болел и за Украину, да и болел в 2012 на Евро не меньше.
      Просто не надо мешать сраную политику и футбол и тем более в взаимоотношения и дружбу людей.

      7
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 2 июля 2018, 14:51

      Когда нибудь мы опять будем вместе !!

      6
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