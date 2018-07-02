Экс-глава Федерации футбола Украины: «Я болею, болел и буду болеть за сборную России»

Бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков признался в симпатиях к сборной России.

Вчера, 1 июля, россияне в 1/8 финала чемпионата мира-2018 победили Испанию (1:1, 4:3 по пенальти). После игры жена Конькова Мария выложила в сториз своего инстаграма видео, на котором рассказала, что они с мужем празднуют победу российской команды.

На вопрос, за кого он болеет, Коньков ответил: «Я болею, болел и буду болеть за сборную России. Как и все мои друзья».

Коньков занимал должность главы ФФУ с сентября 2012 по январь 2015 года.