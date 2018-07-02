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  • Экс-глава Федерации футбола Украины: «Я болею, болел и буду болеть за сборную России»

Экс-глава Федерации футбола Украины: «Я болею, болел и буду болеть за сборную России»

2 июля 2018, 13:49
20

Бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков признался в симпатиях к сборной России.

Вчера, 1 июля, россияне в 1/8 финала чемпионата мира-2018 победили Испанию (1:1, 4:3 по пенальти). После игры жена Конькова Мария выложила в сториз своего инстаграма видео, на котором рассказала, что они с мужем празднуют победу российской команды.

На вопрос, за кого он болеет, Коньков ответил: «Я болею, болел и буду болеть за сборную России. Как и все мои друзья».

Коньков занимал должность главы ФФУ с сентября 2012 по январь 2015 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (20)
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Бабушка Зильзиля
1530529261
Быстро они все переобуваются.
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GoLenaStop
1530530583
На Украине многие болеют за Россию, но втихаря, вслух боятся...Увы.
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Project Бабангида
1530531769
так то мы один народ. нормальные это понимают, ведомые становятся сведомыми
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сапёр75
1530532307
Когда нибудь мы опять будем вместе !!
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FanatSerj
1530533553
Нормальная реакция, так же бы болел и за Украину, да и болел в 2012 на Евро не меньше. Просто не надо мешать сраную политику и футбол и тем более в взаимоотношения и дружбу людей.
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Мары
1530535538
Нормальная реакция нормального человека.Сам в отборах болею или симпатизирую сборным бывшего Советсвкого Союза.Ни чего зазорного или предосудительного в этом нет.
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Чикомас
1530536624
Человек...Только идиоты смешивают спорт и политику....
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petrucho-spb
1530544158
Я тоже болею за Украину или Белоруссию, Казахстан или Узбекистан или Грузию,т.к родился в СССР.
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Diesel133
1530544993
ну так и должно быть, я тоже болел за Украину в 2006, когда наши не попали
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ВикторВВ
1530554402
Честный ответ, надеюсь от честного человека! Очень достойно, при нынешней ситуации на Украине!
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