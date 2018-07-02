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Шнуров посвятил стих Акинфееву, сравнив вратаря с богом

2 июля 2018, 13:27
11

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил свое новое стихотворение голкиперу сборной России Игорю Акинфееву.

В воскресенье, 1 июля, россияне обыграли по пенальти Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в матче 1/8 ЧМ-2018. В послематчевой серии Акинфее отразил два удара с 11-метровой отметки.

«Посмотрел немного строго

И сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили покуда

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь, до встречи в Сочи!» – написал Шнуров на своей странице в инстаграме.

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Публикация от text (@shnurovs)

Источник: Instagram
Чемпионат мира Испания Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (11)
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ВикторВВ
1530527815
Ну с богом сравнивать перебор конечно Но отбил божественно!)))
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Ден71
1530529136
Представляю как в эти минуты тяжело кирпич. Команда вроде отыграла а дальше или герой или вся вина за поражения. Конечно все поддержат. Но сроавился, молодец. В этот же день вообще время вратарей. В следующем матче Хорватия - Дания. Они показали что лучше забивал.
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Нас Много
1530532499
Как-то не по шнуровски. А где мат?
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kepим
1530533995
Долбо.б
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salexeich
1530541048
Хоть и не хожу в церковь, но в бога верю, и молился на Акинфеева во время пенальти, и крестил экран телевизора. Потом слышал, что вся Россия молилась на него, и делала то же самое. Ребята в нашей сборной - настоящие мужики. Осталось болеть и молиться ещё 3 матча.
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headdevil
1530543424
А без перчаток он по другому выглядит
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реалушка
1530545625
Безбожники.отсюда и все беды.
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Ragnar Viking
1530550457
Дибилизм повсюду!
Ответить
Sola
1530559247
Пздц. На тв, на первом в частности, и так был ад в перерывах между таймами всех игр, это г-внище смотреть невозможно. А после вчерашней победы совсем крышу сорвало. То обзывали всех сборников, то богами их называют и песни поют. Почему нет просто адекватной реакции? Почему творится такое безобразие?
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