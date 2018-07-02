Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шнуров посвятил стих Акинфееву, сравнив вратаря с богом

    Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил свое новое стихотворение голкиперу сборной России Игорю Акинфееву.

    В воскресенье, 1 июля, россияне обыграли по пенальти Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в матче 1/8 ЧМ-2018. В послематчевой серии Акинфее отразил два удара с 11-метровой отметки.

    «Посмотрел немного строго

    И сомнения развеяв,

    Мяч отбил ногою бога

    Триумфатор Акинфеев!

    Мы не верили покуда

    Не увидели воочи,

    Как он нам явил всем чудо!

    А теперь, до встречи в Сочи!» – написал Шнуров на своей странице в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2018 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +833

      Sola 2 июля 2018, 22:20

      Пздц. На тв, на первом в частности, и так был ад в перерывах между таймами всех игр, это г-внище смотреть невозможно. А после вчерашней победы совсем крышу сорвало.
      То обзывали всех сборников, то богами их называют и песни поют. Почему нет просто адекватной реакции? Почему творится такое безобразие?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 2 июля 2018, 19:54

      Дибилизм повсюду!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      реалушка 2 июля 2018, 18:33

      Безбожники.отсюда и все беды.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 2 июля 2018, 17:57

      А без перчаток он по другому выглядит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +261

      salexeich 2 июля 2018, 17:17

      Хоть и не хожу в церковь, но в бога верю, и молился на Акинфеева во время пенальти, и крестил экран телевизора. Потом слышал, что вся Россия молилась на него, и делала то же самое. Ребята в нашей сборной - настоящие мужики. Осталось болеть и молиться ещё 3 матча.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      kepим 2 июля 2018, 15:19

      Долбо.б

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 2 июля 2018, 14:54

      Как-то не по шнуровски. А где мат?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 2 июля 2018, 13:58

      Представляю как в эти минуты тяжело кирпич. Команда вроде отыграла а дальше или герой или вся вина за поражения. Конечно все поддержат. Но сроавился, молодец. В этот же день вообще время вратарей. В следующем матче Хорватия - Дания. Они показали что лучше забивал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 2 июля 2018, 13:36

      Ну с богом сравнивать перебор конечно
      Но отбил божественно!)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > ВикторВВ 2 июля 2018, 14:21

      Это точно,богохульство все это.я думаю и Игорю это совсем не нравится,он вчера ОТЧЕ НАШ читал перед пробитием пенальти...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > OrenburgFC 2 июля 2018, 14:37

      Да, там видно было,видео посмотри...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11