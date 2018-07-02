Шнуров посвятил стих Акинфееву, сравнив вратаря с богом

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил свое новое стихотворение голкиперу сборной России Игорю Акинфееву.

В воскресенье, 1 июля, россияне обыграли по пенальти Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в матче 1/8 ЧМ-2018. В послематчевой серии Акинфее отразил два удара с 11-метровой отметки.

«Посмотрел немного строго

И сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили покуда

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь, до встречи в Сочи!» – написал Шнуров на своей странице в инстаграме.