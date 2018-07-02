Рамос: «После поражения я горжусь еще больше тем, что я испанец»

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос заявил после поражения от России в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018, что он горд быть испанцем.

«Это очень больно. И для вас, и для нас. Никто не может сомневаться, что мы восстановимся и поднимемся снова.

Кто-то уйдет, но другие придут на их место. Все мы будем защищать честь команды со страстью и уважением. После поражения я горжусь еще больше тем, что я испанец», – написал Рамос в инстаграме.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пен.). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

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Да-да-да-да! Счастье!!!

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