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    Рамос: «После поражения я горжусь еще больше тем, что я испанец»

    Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос заявил после поражения от России в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018, что он горд быть испанцем.

    «Это очень больно. И для вас, и для нас. Никто не может сомневаться, что мы восстановимся и поднимемся снова.

    Кто-то уйдет, но другие придут на их место. Все мы будем защищать честь команды со страстью и уважением. После поражения я горжусь еще больше тем, что я испанец», – написал Рамос в инстаграме.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пен.). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

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    Источник: Instagram

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    02.07.2018 07:56
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 15:35

      Каждый человек должен гордится своей страной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 2 июля 2018, 11:11

      Справедливости ради, Испании вообще нечего было делать в 1/8. Мертвая сборная. Намного интереснее было бы увидеть Марокко или Иран.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 июля 2018, 09:16

      ну а гордимся что мы РОССИЯНЕ !!!!!!! ГДЕ РОДИЛСЯ ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ!!!!!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > Полная Канистра 2 июля 2018, 13:28

      А Марио Фернандес?)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 2 июля 2018, 16:42

      теперь он тоже россиянин по паспорту

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 08:45

      Вот такой менталитет в Европе,гордиться что ты гей,гордиться что ты педофил,гордится что ты проиграл...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz > KOLBIS 2 июля 2018, 10:18

      А у нас какой? Возносить до небес при победе и гнобить, высмеивать при поражении?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > BarcaRulezz 2 июля 2018, 10:21

      В Аргентине,Кабальеро угрожали,что изнасилуют жену и дочку...У нас еще хороший менталитет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 2 июля 2018, 08:42

      Пафос и красивая игра слов...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      ando_vs 2 июля 2018, 08:33

      Рамос просто так ничего не случается! Значит вы заслужили это поражение. Этот результат вытекал из группового этапа!

      6
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