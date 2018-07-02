Сэйв Акинфеева признан ФИФА моментом дня

В ФИФА назвали сэйв голкипера сборной России Игоря Акинфеева в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании моментом дня.

Вратарь ЦСКА отразил два 11-метровых удара соперника, обеспечив выход команды в четвертьфинал турнира.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям

«Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде