Сэйв Акинфеева признан ФИФА моментом дня

Молодец Игорь, поставил жирную точку в матче.
В ФИФА назвали сэйв голкипера сборной России Игоря Акинфеева в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании моментом дня.
Вратарь ЦСКА отразил два 11-метровых удара соперника, обеспечив выход команды в четвертьфинал турнира.
Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.
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— Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 1 июля 2018 г.