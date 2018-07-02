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    Сэйв Акинфеева признан ФИФА моментом дня

    В ФИФА назвали сэйв голкипера сборной России Игоря Акинфеева в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании моментом дня.

    Вратарь ЦСКА отразил два 11-метровых удара соперника, обеспечив выход команды в четвертьфинал турнира.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    «Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

    Источник: ФИФА

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    02.07.2018 07:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 15:30

      Молодец Игорь, поставил жирную точку в матче.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 2 июля 2018, 13:46

      Пи лать, в это момент я сорвал голос, все домашние звери забились под кровать!!! Это просто неописеумо!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 2 июля 2018, 12:31

      Почему все поздравляют только Акиефеева и Дзюбу? Даже некчемного Смолова вспоминают , вы футбол все смотрели ? Фернандес играл идеально почему его забыли ? Наши футболисты играли только через него , не зная что делать с мячом отдавали ему пассы и в щадите он отрабатывал идеально

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      lisal 2 июля 2018, 09:52

      СМС Игрока Испании *** Русские звери, себе забили, нам забили. Едем домой!!! ***

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 2 июля 2018, 09:09

      Молодцы, просто красавцы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 2 июля 2018, 08:45

      отсоединил ногу!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 2 июля 2018, 08:29

      Да, если честно я окуел с нашей команды, в хорошем смысле. Молодцы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 июля 2018, 08:02

      Молодец!!! Один стоит полкоманды

      8
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 2 июля 2018, 07:49

      Так и есть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 июля 2018, 07:48

      С хорватами тоже вся надежда на Акинфеева.

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