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Сэйв Акинфеева признан ФИФА моментом дня

2 июля 2018, 07:05
13

В ФИФА назвали сэйв голкипера сборной России Игоря Акинфеева в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании моментом дня.

Вратарь ЦСКА отразил два 11-метровых удара соперника, обеспечив выход команды в четвертьфинал турнира.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям

«Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (13)
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Магомед898989
1530505777
Заслуженно
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ДАША Д
1530506927
С хорватами тоже вся надежда на Акинфеева.
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Nerlinger
1530507766
Молодец!!! Один стоит полкоманды
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swot1205
1530509382
Да, если честно я окуел с нашей команды, в хорошем смысле. Молодцы
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Васьок86
1530510311
отсоединил ногу!
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Stavropolets
1530511794
Молодцы, просто красавцы
Ответить
lisal
1530514351
СМС Игрока Испании *** Русские звери, себе забили, нам забили. Едем домой!!! ***
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Derzkiy1
1530523889
Почему все поздравляют только Акиефеева и Дзюбу? Даже некчемного Смолова вспоминают , вы футбол все смотрели ? Фернандес играл идеально почему его забыли ? Наши футболисты играли только через него , не зная что делать с мячом отдавали ему пассы и в щадите он отрабатывал идеально
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zabvo9406
1530528407
Пи лать, в это момент я сорвал голос, все домашние звери забились под кровать!!! Это просто неописеумо!!!!
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zigbert
1530534616
Молодец Игорь, поставил жирную точку в матче.
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