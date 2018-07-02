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    Дзюба: «Безумно счастливы, что страна гордится нами»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1) поделился эмоциями. Наша команда прошла в следующий раунд благодаря победе в серии пенальти.

    «Безумно счастливы, что страна гордится нами. Спасибо всем за поддержку. Мы победили всей страной. Травмированные игроки тоже с нами, это и их победа», – сказал зенитовец в эфире телеканала «Матч ТВ».

    В 1/4 финала россияне сыграют с хорватами.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    «Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2018 00:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      19831170 2 июля 2018, 06:49

      Гордимся победой, но не содержанием игры Артемий.Саму игру я смотрел краем глаза, так как нервы не железные.Победили молодцы!

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 июля 2018, 04:51

      Артём красавец!Всегда говорил и буду говорить что он очень талантливый и неравнодушный к своему делу игрок!Удачи Артём!Спасибо всем парням за праздник и за самоотверженную игру!Пусть вчера игра и была не самой красивой,нужный результат вы добыли!Это дорогого стоит!

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