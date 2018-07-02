Дзюба: «Безумно счастливы, что страна гордится нами»

Гордимся победой, но не содержанием игры Артемий.Саму игру я смотрел краем глаза, так как нервы не железные.Победили молодцы!
Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1) поделился эмоциями. Наша команда прошла в следующий раунд благодаря победе в серии пенальти.
«Безумно счастливы, что страна гордится нами. Спасибо всем за поддержку. Мы победили всей страной. Травмированные игроки тоже с нами, это и их победа», – сказал зенитовец в эфире телеканала «Матч ТВ».
В 1/4 финала россияне сыграют с хорватами.
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