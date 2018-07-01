Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с победой над Испанией (1:1; 4:3 – по пенальти) в матче 1/8 финал ЧМ-2018. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших.

Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное – вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты.

Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит.

Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера – с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты», – сказал Песков.

Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Соперником команды станет победитель пары Хорватия – Дания.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю