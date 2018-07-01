Володя в стороне от всех свои дела делает
Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с победой над Испанией (1:1; 4:3 – по пенальти) в матче 1/8 финал ЧМ-2018. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших.
Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное – вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты.
Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит.
Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера – с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты», – сказал Песков.
Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Соперником команды станет победитель пары Хорватия – Дания.
Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю