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Путин поздравил сборную России с победой над Испанией

1 июля 2018, 21:35
14

Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с победой над Испанией (1:1; 4:3 – по пенальти) в матче 1/8 финал ЧМ-2018. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших.

Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное – вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты.

Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит.

Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера – с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты», – сказал Песков.

Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Соперником команды станет победитель пары ХорватияДания.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Испания Россия Путин Владимир
Комментарии (14)
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Ragnar Viking
1530470399
Он стасу не сказал,что под шумок ЧМ Стас уйдёт на пенсию НА ПЯТЬ ЛЕТ ПОЗЖЕ,чем раньше?)
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headdevil
1530470782
Подожди Вова, ща чемпионат кончится, болельщики домой разъедутся, мы с тобой поговорим.
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реалушка
1530471083
пусть тоже до 65 мячик гонять будут.вот тогда и порадуемся понастоящему.
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VVM1964
1530471559
А про пенсии наш президент ничего не хочет сказать , или футбол более занимательно ?
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KOLBIS
1530471650
Очень ждем ВАС на 1\4,это нужно хрен на ВАШИ графики,нам нужно ЭТО-ПОБЕДА!!!Как то так случилось,что когда ВЫ где-то присутствуете и участвуете-все у всех получается!!!...
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андрей андреев
1530471930
По Госканалам уже поют,что при нём мы победили.Конечно,блин,он же навсегда.Всё хорошее при нём,а плохое ....Медведев виноват)))
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GoLenaStop
1530480654
ХВАТИТ О ПОЛИТИКЕ !!!!
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САДЫЧОК
1530505035
товарищ Путин разбирайтесь лучше с пенсиями ! и с какого перепуга с 1 июля повышены тарифы ЖКХ ???
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Магомед898989
1530506044
Володя в стороне от всех свои дела делает
Ответить
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