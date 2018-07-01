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    Путин поздравил сборную России с победой над Испанией

    Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с победой над Испанией (1:1; 4:3 – по пенальти) в матче 1/8 финал ЧМ-2018. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших.

    Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное – вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты.

    Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит.

    Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера – с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты», – сказал Песков.

    Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Соперником команды станет победитель пары ХорватияДания.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Источник: ТАСС

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    01.07.2018 21:35
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +35

      Магомед898989 2 июля 2018, 07:34

      Володя в стороне от всех свои дела делает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 2 июля 2018, 07:17

      товарищ Путин разбирайтесь лучше с пенсиями ! и с какого перепуга с 1 июля повышены тарифы ЖКХ ???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 2 июля 2018, 00:30

      ХВАТИТ О ПОЛИТИКЕ !!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 июля 2018, 22:05

      По Госканалам уже поют,что при нём мы победили.Конечно,блин,он же навсегда.Всё хорошее при нём,а плохое ....Медведев виноват)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > андрей андреев 2 июля 2018, 00:30

      Хорош пургу гнать ! Слушай душу свою , а не госканалы и всякие аналы. радуйся! Не погань счастье от спорта сраной политикой!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > GoLenaStop 2 июля 2018, 13:54

      Какую душу? Моё тело не доживёт до 65-ти. Просто вам до пенсии далеко,вот вы и счастливы.Но придёт день,когда вы поймёте,что лучше бы обращали внимание на "сраную политику".Надеюсь,в тот час вы будите не в полной нищете,как я.

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 1 июля 2018, 22:00

      Очень ждем ВАС на 14,это нужно хрен на ВАШИ графики,нам нужно ЭТО-ПОБЕДА!!!Как то так случилось,что когда ВЫ где-то присутствуете и участвуете-все у всех получается!!!...

      -3
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      Рейтинг: +150

      реалушка 1 июля 2018, 21:51

      пусть тоже до 65 мячик гонять будут.вот тогда и порадуемся понастоящему.

      8
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      Рейтинг: +483

      headdevil 1 июля 2018, 21:46

      Подожди Вова, ща чемпионат кончится, болельщики домой разъедутся, мы с тобой поговорим.

      5
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 1 июля 2018, 21:39

      Он стасу не сказал,что под шумок ЧМ Стас уйдёт на пенсию НА ПЯТЬ ЛЕТ ПОЗЖЕ,чем раньше?)

      12
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      ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > Ragnar Viking 2 июля 2018, 00:32

      ХВАТИТ!!!

      -1
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > GoLenaStop 2 июля 2018, 00:37

      Чего хватит?

      0
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > Ragnar Viking 2 июля 2018, 00:38

      К моему большому сожалению спорт и политика идут рядом!

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