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    Акинфеев: «Если честно, мы изначально надеялись на серию пенальти»

    Вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился комментариями после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1). В результате серии пенальти дальше прошла наша команда.

    «Сейчас у меня опустошение. Радость от победы тоже присутствует. Сами видели, что на протяжении всего второго тайма мы оборонялись, пытались сохранить ворота в неприкосновенности.

    Если честно, мы надеялись на серию пенальти изначально. Не всегда же испанцы должны выигрывать», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Матч 1/4 финала россияне проведут 7 июля.

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Источник: Twitter

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    01.07.2018 19:59
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 12:16

      Акинфеев стал героем матча.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 июля 2018, 20:53

      Испанцы тоже тренировали пенальти....перетренировались...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 1 июля 2018, 20:39

      Кто бы в этом сомневался)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      реалушка 1 июля 2018, 20:34

      вы на нее и молились.на что еще способны то?!испания отдала игру.но залившие зенки этого не видят,потому что не хотят видеть.необходим новый патриатический скачок у населения после того,что творят наверху.он куплен вам и подарен.танцуйте.до скорых новых унижений на поле.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > реалушка 1 июля 2018, 21:08

      Желаю тебе обдристаться кровавым поносом

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > реалушка 1 июля 2018, 21:43

      Вот есть же больные люди...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июля 2018, 20:31

      спасибо тебе Игорь! и спасибо фортуне!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +52

      подсечкин 1 июля 2018, 20:23

      Доминатор 777!Спасибо!Я и счёт угадал 4;3 в нашу пользу ! Игорь-слов нет,фантастика!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 1 июля 2018, 20:16

      Молодец Игорь!!!
      Главное правильно оценивать свои силы и способности!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      подсечкин 1 июля 2018, 20:16

      Игорь ты лучший! А команда-супер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 июля 2018, 20:12

      Да - это был день Акинфеева.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 1 июля 2018, 20:06

      ...Игорёк--- молодец!!!!!!!!!

      2
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