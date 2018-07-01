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  • Акинфеев: «Если честно, мы изначально надеялись на серию пенальти»

Акинфеев: «Если честно, мы изначально надеялись на серию пенальти»

1 июля 2018, 19:59
14

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился комментариями после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1). В результате серии пенальти дальше прошла наша команда.

«Сейчас у меня опустошение. Радость от победы тоже присутствует. Сами видели, что на протяжении всего второго тайма мы оборонялись, пытались сохранить ворота в неприкосновенности.

Если честно, мы надеялись на серию пенальти изначально. Не всегда же испанцы должны выигрывать», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 1/4 финала россияне проведут 7 июля.

Да-да-да-да! Счастье!!!

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Испания Акинфеев Игорь
Комментарии (14)
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katowins
1530464520
ФЕРНАНДЕС С АКИНФЕЕВЫМ ПРОСТО ЛУЧШИЕ !!!!!!!!!!!!!!
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Рубик Докоян
1530464617
Это мы поняли сразу, когда увидели "автобус". Хорошо, что всё хорошо кончается.... Футбольный бог сегодня с нами !
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FaTeK1945ru
1530464811
...Игорёк--- молодец!!!!!!!!!
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RedWhiteFans2
1530465148
Да - это был день Акинфеева.
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dyema
1530465410
Молодец Игорь!!! Главное правильно оценивать свои силы и способности!
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OfaZavr
1530466277
спасибо тебе Игорь! и спасибо фортуне!
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реалушка
1530466451
вы на нее и молились.на что еще способны то?!испания отдала игру.но залившие зенки этого не видят,потому что не хотят видеть.необходим новый патриатический скачок у населения после того,что творят наверху.он куплен вам и подарен.танцуйте.до скорых новых унижений на поле.
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Ragnar Viking
1530466763
Кто бы в этом сомневался)
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пряник929
1530467636
Испанцы тоже тренировали пенальти....перетренировались...
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zigbert
1530523004
Акинфеев стал героем матча.
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