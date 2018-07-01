Акинфеев: «Если честно, мы изначально надеялись на серию пенальти»

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился комментариями после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1). В результате серии пенальти дальше прошла наша команда.

«Сейчас у меня опустошение. Радость от победы тоже присутствует. Сами видели, что на протяжении всего второго тайма мы оборонялись, пытались сохранить ворота в неприкосновенности.

Если честно, мы надеялись на серию пенальти изначально. Не всегда же испанцы должны выигрывать», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 1/4 финала россияне проведут 7 июля.

Да-да-да-да! Счастье!!!