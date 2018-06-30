Игнатьев: «Сборная Аргентины – это набор футболистов. В некоторой степени она случайно вышла в 1/8 финала ЧМ-2018»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Франция – Аргентина.

«Сборная Аргентины не производит цельного впечатления. На сегодняшний день это набор футболистов, желающих себя преподнести. В некоторой степени эта команда случайно оказалась в 1/8 финала.

У французов все выглядит предпочтительней. Это команда с набором хороших игроков, которые соответствуют мировым стандартам. Да и резервисты в матче с Данией неплохо себя проявили.

Однако это 1/8 финала, где решается все. В столь ответственный момент команды изыскивают дополнительные ресурсы. И здесь стоит принять к сведению, что у Аргентины тоже есть свое созвездие из талантливых игроков во главе с Месси.

Но в конечном итоге, возможно, в серии пенальти, победы добьются французы. Нам предстоит увидеть долгую и мучительную борьбу, где оборона окажется сильнее атаки», – сказал Игнатьев.

Игра Франция – Аргентина состоится сегодня на стадионе «Казань Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.