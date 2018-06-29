РФС назвал 33-х лучших игроков чемпионата России-2017/18

РФС огласил список лучших футболистов чемпионата России-2017/18.
Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Маринато Гилерме («Локомотив»). 3. Андрей Лунев («Зенит»).
Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Игорь Смольников («Зенит»). 3. Владислав Игнатьев («Локомотив»).
Правый центральный защитник: 1. Соломон Кверквелия («Локомотив»). 2. Василий Березуцкий (ЦСКА). 3. Бранислав Иванович («Зенит»).
Левый центральный защитник: 1. Андреас Гранквист («Краснодар»). 2. Сергей Игнашевич (ЦСКА). 3. Георгий Джикия («Спартак»).
Левый защитник: 1. Доменико Кришито («Зенит»). 2. Федор Кудряшов («Рубин»). 3. Дмитрий Комбаров («Спартак»).
Опорный полузащитник: 1. Игорь Денисов («Локомотив»). 2. Лукас Фернандо («Спартак»). 3. Понтус Вернблум (ЦСКА).
Правый полузащитник: 1. Алексей Миранчук («Локомотив»). 2. Роман Зобнин («Спартак»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).
Центральный полузащитник: 1. Александр Головин (ЦСКА). 2. Алан Дзагоев (ЦСКА). 3. Юрий Газинский («Краснодар»).
Левый полузащитник: 1. Мануэл Фернандеш («Локомотив»). 2. Квинси Промес («Спартак»). 3. Юрий Жирков («Зенит»).
Правый нападающий: Александр Кокорин («Зенит»). 2. Артем Дзюба («Зенит»). 3. Федор Чалов (ЦСКА).
Левый нападающий: 1. Федор Смолов («Краснодар»). 2. Луис Адриано («Спартак»). 3. Джефферсон Фарфан («Локомотив»).
Напомним, турнир выиграл «Локомотив». Новый сезон начнется 29 июля.