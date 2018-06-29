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РФС назвал 33-х лучших игроков чемпионата России-2017/18

29 июня 2018, 13:44
25

РФС огласил список лучших футболистов чемпионата России-2017/18.

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Маринато Гилерме («Локомотив»). 3. Андрей Лунев («Зенит»).

Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Игорь Смольников («Зенит»). 3. Владислав Игнатьев («Локомотив»).

Правый центральный защитник: 1. Соломон Кверквелия («Локомотив»). 2. Василий Березуцкий (ЦСКА). 3. Бранислав Иванович («Зенит»).

Левый центральный защитник: 1. Андреас Гранквист («Краснодар»). 2. Сергей Игнашевич (ЦСКА). 3. Георгий Джикия («Спартак»).

Левый защитник: 1. Доменико Кришито («Зенит»). 2. Федор Кудряшов («Рубин»). 3. Дмитрий Комбаров («Спартак»).

Опорный полузащитник: 1. Игорь Денисов («Локомотив»). 2. Лукас Фернандо («Спартак»). 3. Понтус Вернблум (ЦСКА).

Правый полузащитник: 1. Алексей Миранчук («Локомотив»). 2. Роман Зобнин («Спартак»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).

Центральный полузащитник: 1. Александр Головин (ЦСКА). 2. Алан Дзагоев (ЦСКА). 3. Юрий Газинский («Краснодар»).

Левый полузащитник: 1. Мануэл Фернандеш («Локомотив»). 2. Квинси Промес («Спартак»). 3. Юрий Жирков («Зенит»).

Правый нападающий: Александр Кокорин («Зенит»). 2. Артем Дзюба («Зенит»). 3. Федор Чалов (ЦСКА).

Левый нападающий: 1. Федор Смолов («Краснодар»). 2. Луис Адриано («Спартак»). 3. Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

Напомним, турнир выиграл «Локомотив». Новый сезон начнется 29 июля.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Спартак Краснодар
Комментарии (25)
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insider_retro
1530269490
Народ, конечно, поспорит по персоналиям, но, в целом, наполнение списка совпадает с реальностью... Черчесов и РФС, видно, по схожим лекалам производили отборы...
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BigFanFCRV
1530269581
Армейцев так и тащат. Ну какой Березуцкий и Чалов???) Какой Акинфеев...
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Полная Канистра
1530269894
кто есть того и записали других то нет чего тут думать
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kaop92
1530270462
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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T_REX
1530272345
1 - Локо - 7, как чемпион понятно 2 - ЦСКА - 8, грамотно обскакали Зенит, Спартак и Краснодар где дали бой за место в ЛЧ, ну и пошумели в ЛЕ 3 - Спартак - 6, целый сезон обмывали золото 16-17 4 - Краснодар - 3, кроме этих 3х и ставить некого, но можно было еще Классона 5 - Зенит - 8, абсолютный провал сезона 6 - Рубин - 1, что он там забыл Забыли - Классона из Краснодара, Стоцкого и Беленова (2й показатель сухих игр после Акинфеева) из Уфы и Беляева из Арсенала Лишнее - Лунев, Смольников, Кудряшов и Комбаров
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GermanVo
1530272953
Бегло просмотрев бросились в глаза некоторые вещи с которыми полностью не согласен. Во-первых, Ещенко должен быть вторым правым. Да подзавалил начало сезона. Но потом весь сезон отыграл уступая лишь Марио Фернандесу, и уж он точно посильнее смотрелся, чем Игнатьев и Смольников. Во-вторых, ни в коем случае не хочу принижать достоинств и значимость Мануэля Фернандеша, но, господа, неужели лучший бомбардир и Гол+Пас - Промес не достоин, чтоб быть на своей позиции первым? Ну и в-третьих, с каких это пор Зобнин стал правым полузащитником, когда он почти весь сезон провёл в центре, изредка заменяя Самедова по-ходу встречи.
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Shak71
1530274234
ржу над левыми ЗАЩами - Кудряшов и Комбаров - вы серьезно????)) ну и позиция правый полузащитник - вы в курсе что все 3 игрока как бы не фланговые вообще))))
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zigbert
1530283551
РФС без особых рассуждений составил этот список. Все это условно.
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SanInstructor
1530285678
полная чушь
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OfaZavr
1530287090
вообщем и целом можно согласиться, есть конечно вопросы по некоторым, но думаю так у каждого болельщика.
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