Новичок «Рубина» Чико: «Сказал Бердыеву, чтобы он не переживал»

Новичок «Рубина»​ защитник Чико Флорес рассказал о своем первом разговоре с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Я доволен и счастлив присоединиться к семье казанского «Рубина». Я приехал сюда полным оптимизма, потому что знаю, что клуб сделал многое, чтобы меня подписать.

У меня была возможность поговорить с тренером. Он мне рассказал о том, что от меня хочет, о том, как видит игру команды. Со своей стороны, я сказал ему, чтобы он не переживал.

Я постараюсь продемонстрировать максимальный профессионализм, использовать свой опыт и помочь команде и тренеру в достижении высоких целей, чтобы «Рубин» поднялся максимально высоко», – заявил Чико.

«Рубин» проводит предсезонные сборы в Сербии.