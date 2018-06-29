Боатенг: «Четыре года назад мы были на вершине мира, а теперь – на дне»

Защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг обратился к фанатам немецкой национальной команды после вылета из чемпионата мира-2018​.

«Такое несчастье... Чемпионат мира-2018 оказался не таким, как мы ожидали. Я все еще сержусь и разочарован, и в то же время мне жаль всех фанатов, которые поддерживали нас на стадионе, дома перед телевизорами и в фан-зонах.

Мы действительно не попали в этот турнир. У нас были шансы, и мы старались показывать свою игру, но это не помогло. Четыре года назад мы были на вершине мира, а теперь мы – дне. Это те дни в жизни футболиста, которым никто не завидует. Но это жизнь. Все, что я могу сказать, это спасибо нашим болельщикам, которые всегда нас поддерживают.

Мы проанализируем, что пошло не так, и продолжим работать, как всегда. Я обещаю, что мы вернемся!» – написал Боатенг в инстаграме.

Сборная Германии приехала на турнир в качестве действующего чемпиона мира, но покинула его после группового этапа, заняв последнее место в своей группе.