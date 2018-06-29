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  • Боатенг: «Четыре года назад мы были на вершине мира, а теперь – на дне»

Боатенг: «Четыре года назад мы были на вершине мира, а теперь – на дне»

29 июня 2018, 06:07
8

Защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг обратился к фанатам немецкой национальной команды после вылета из чемпионата мира-2018​.

«Такое несчастье... Чемпионат мира-2018 оказался не таким, как мы ожидали. Я все еще сержусь и разочарован, и в то же время мне жаль всех фанатов, которые поддерживали нас на стадионе, дома перед телевизорами и в фан-зонах.

Мы действительно не попали в этот турнир. У нас были шансы, и мы старались показывать свою игру, но это не помогло. Четыре года назад мы были на вершине мира, а теперь мы – дне. Это те дни в жизни футболиста, которым никто не завидует. Но это жизнь. Все, что я могу сказать, это спасибо нашим болельщикам, которые всегда нас поддерживают.

Мы проанализируем, что пошло не так, и продолжим работать, как всегда. Я обещаю, что мы вернемся!» – написал Боатенг в инстаграме.

Сборная Германии приехала на турнир в качестве действующего чемпиона мира, но покинула его после группового этапа, заняв последнее место в своей группе.

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Публикация от text (@jeromeboateng)

Источник: Instagram
Чемпионат мира Германия Боатенг Джером
Комментарии (8)
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KOLBIS
1530242057
Это вам кажется,снизу постучали...
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Рубик Докоян
1530244224
Идя ко дну, и достигнув дна, от него можно оттолкнуться и подняться на поверхность. Получите порцию, но не баварского пива с сосискам, а хорошей профессиональной критики и вперёд к новым вершинам.
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Serenya16
1530249474
Статистика продолжает работать
Ответить
Тазит
1530252649
Такова жизнь...
Ответить
Viper for CSKA
1530255128
Полагаю, во время нового восхождения футбольной Германии Боатенга, как и ряда иных его ровесников, уже не будет в сборной. Они объективно не нужны. Полно сильной молодежи. Если Лев получит ещё один шанс, то самой большой глупостью с его стороны будет повторить ошибку и вновь довериться уже уходящему поколению, которое уже всего добилось и ни в чём не нуждается. PS: удивительный человек Боатенг. Обращение к болельщикам Сборной ФРГ писать на английском языке. Общество Джей-зи повлияло на него, хуже некуда. Совсем уже американизировался, одни понты остались. Пора ему покинуть Германию, от греха подальше.
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zigbert
1530255506
Игра сборной Германии на ЧМ ,стала настоящей трагедией для всего населения страны.
Ответить
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