Хиддинк: «У сборной России большие планы на матч с Испанией»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк после общения с командой в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев отметил, что у нашего коллектива большие планы.

«Подготовка к турниру у россиян прошла не лучшим образом. но по ходу чемпионата сборная выросла на глазах. Поэтому сейчас она полна сил – на игру с Испанией у российской команды большие планы.

Конечно, у испанцев огромный опыт, к тому же для ряда игроков это последний крупный турнир, так что, полагаю, они будут бороться до конца. Но Россия ярко проявила себя в двух первых матчах, поэтому их очное противостояние будет сложным для обеих сторон», – сказал тренер.

Игра состоится 1 июля.