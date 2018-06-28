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  • Хиддинк: «У сборной России большие планы на матч с Испанией»

Хиддинк: «У сборной России большие планы на матч с Испанией»

28 июня 2018, 18:15
6

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк после общения с командой в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев отметил, что у нашего коллектива большие планы.

«Подготовка к турниру у россиян прошла не лучшим образом. но по ходу чемпионата сборная выросла на глазах. Поэтому сейчас она полна сил – на игру с Испанией у российской команды большие планы.

Конечно, у испанцев огромный опыт, к тому же для ряда игроков это последний крупный турнир, так что, полагаю, они будут бороться до конца. Но Россия ярко проявила себя в двух первых матчах, поэтому их очное противостояние будет сложным для обеих сторон», – сказал тренер.

Игра состоится 1 июля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Испания Россия Хиддинк Гус
Комментарии (6)
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Ragnar Viking
1530200832
Кто верит в победу России над Испанией?
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KOLBIS
1530200912
Главное не обосраться и сыграть достойно не 0-3 и не 0-5...ВЕРИМ!!!
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Юрий Б.
1530201364
У испанцев тоже есть планы. Игра рассудит
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Ден 781
1530202028
Напиться после матча ?
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Отчаянный Пердун
1530207587
наши не в красной форме играют!!! Значит просрут. Всё равно буду на наших ставить(((
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