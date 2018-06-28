Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жена Кержакова: «Муж забрал у меня ребенка»

28 июня 2018, 16:37
16

Жена экс-нападающего «Зенита», а ныне тренера юношеской сборной России Александра Кержакова Милана заявила, что муж забрал их общего сына и запрещает ей видеться с ним.

Женщина сообщила, что ребенок был похищен во время нахождения на даче. По ее словам, Кержаков нанял каких-то людей, приехал с ними, перелез через забор, подкупил няню и забрал мальчика. Также она добавила, что с тех пор прошел уже месяц.

«К сожалению, ситуация сейчас такова, что я не могу видеть своего ребенка. Потому что моего ребенка у меня забрали, и сделал мой это пока еще действующий муж. К сожалению, он не дает никаких контактов и связей мне с моим сыном, ничем это не аргументируя и не объясняя. Я понимаю, что ситуация повторяется, я стала заложником ситуации. Я понимаю, что я, наверное, делала какие-то в жизни своей поступки неправильно, и теперь я пожинаю эти плоды.

На сегодняшний день, чтобы увидеть своего сына, мне нужно доказать свою социальную вменяемость, и я не знаю, как мне ее доказывать, потому что я социально вменяемая, потому что я нормальный человек, который хочет воспитывать своего ребенка. Я разговаривала с ним, так как я хотела увидеть ребенка пару дней назад. Приезжала к дому, где он живет, но он сказал, что ему нужны справки от меня, что я вменяемая, и без этого дать увидеться мне с моим ребенком он мне не позволит. На что я сказала, мне нечего предоставлять, и я не знаю, о чем идет речь.

Я сейчас подаю на развод и естественно, что в ходе бракоразводного процесса место проживания ребенка будет определено со мной, но это не гарантирует, что мне его отдадут. В суд еще документы о разводе не поданы, не знаю, что делать. Я не знаю, к каким идти врачам, потому что я вменяемый человек, и я не знаю, что от меня требуется. Я не прошу, чтобы он со мной проживал, я хочу его видеть», – приводит слова Миланы Кержаковой «Пятый канал» со ссылкой на прямой эфир в ее инстаграме.

Видео прямого эфира можно посмотреть в источнике.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия (до 18) Кержаков Александр
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vickont
1530193214
Бомбардир, вы вообще с дуба рухнули???
Ответить
Полная Канистра
1530194353
всё это конечно подло с его стороны но а мы тут каким боком причастны к вашим проблемам Вам милейшая в прокуратуру надо
Ответить
Добрый Бобер
1530194386
Что я сейчас прочитал?
Ответить
ROMAN63new
1530194638
Какая-нибудь **** переспит с тобой, родит( тело то её), пристегнёт тебя лет на 18 к ситуации, вгонит в обязанность кормить и её и ребёнка, сама кинет ребёнка бабушке или няне, пойдёт гулять по новой, легко соскочит, потребует раздела имущества , не нажитого ею. И ты будешь ходить в позорных алиментщиках, а она в благородном статусе матери-одиночки, брошенной футболистом-негодяем. Хорошо иметь звезду на этом свете.
Ответить
Randy Ram
1530197156
Не везёт Кержу с бабами...первая жена - (если верить тырнету) наркоманка, вторая тоже не пойми кто...
Ответить
OfaZavr
1530201810
мало имеющая отношение к футболу новость, но Керж конечно оказался волком в овечьей шкуре.
Ответить
Aviator
1530201898
Сашка, борись до конца, а то придётся идти до цугундера!
Ответить
shinnik
1530203924
Грустно всё это. И непотребно.
Ответить
zigbert
1530212180
Трудно в это поверить, но если это так - Кержаков ведет себя не по человечески.
Ответить
Sola
1530241950
Пздц! В нормальной стране после первого же скандала с сыном и Катей Сафроновой Санёк не вылезал бы из дома, тихо спиваясь, потому как ему был бы заказан вход везде (тв, сми), из сборной прогнали бы вонючими тряпками, Puma разорвала бы личный контракт, а ресторан сожгли бы. А тут уже второй подобный случай - и ничего! Допрыгается. Тюльпановы как-то связаны с властью, а в этой стране власть крепко связана с криминалом. Видимо, скоро Санёк приляжет в больницу на полгода-год за фокусы с бывшими жёнами и детишками. Всего нехорошего ему. П.С. Каким образом он вообще тренирует сборную? У него тренерская лицензия есть?
Ответить
Главные новости
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
1
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
4
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
3
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
10
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
18
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Все новости
Все новости
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
Превью АПЛ-2026/27: главные претенденты на чемпионство и коэффициенты на победителя
09:51
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»
09:49
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
09:40
Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»
09:30
4
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
09:11
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
18
«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов
08:24
2
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
01:54
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
7
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
3
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
4
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
2
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
9
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+