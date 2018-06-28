Жена Кержакова: «Муж забрал у меня ребенка»

Жена экс-нападающего «Зенита», а ныне тренера юношеской сборной России Александра Кержакова Милана заявила, что муж забрал их общего сына и запрещает ей видеться с ним.

Женщина сообщила, что ребенок был похищен во время нахождения на даче. По ее словам, Кержаков нанял каких-то людей, приехал с ними, перелез через забор, подкупил няню и забрал мальчика. Также она добавила, что с тех пор прошел уже месяц.

«К сожалению, ситуация сейчас такова, что я не могу видеть своего ребенка. Потому что моего ребенка у меня забрали, и сделал мой это пока еще действующий муж. К сожалению, он не дает никаких контактов и связей мне с моим сыном, ничем это не аргументируя и не объясняя. Я понимаю, что ситуация повторяется, я стала заложником ситуации. Я понимаю, что я, наверное, делала какие-то в жизни своей поступки неправильно, и теперь я пожинаю эти плоды.

На сегодняшний день, чтобы увидеть своего сына, мне нужно доказать свою социальную вменяемость, и я не знаю, как мне ее доказывать, потому что я социально вменяемая, потому что я нормальный человек, который хочет воспитывать своего ребенка. Я разговаривала с ним, так как я хотела увидеть ребенка пару дней назад. Приезжала к дому, где он живет, но он сказал, что ему нужны справки от меня, что я вменяемая, и без этого дать увидеться мне с моим ребенком он мне не позволит. На что я сказала, мне нечего предоставлять, и я не знаю, о чем идет речь.

Я сейчас подаю на развод и естественно, что в ходе бракоразводного процесса место проживания ребенка будет определено со мной, но это не гарантирует, что мне его отдадут. В суд еще документы о разводе не поданы, не знаю, что делать. Я не знаю, к каким идти врачам, потому что я вменяемый человек, и я не знаю, что от меня требуется. Я не прошу, чтобы он со мной проживал, я хочу его видеть», – приводит слова Миланы Кержаковой «Пятый канал» со ссылкой на прямой эфир в ее инстаграме.

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