Червиченко: «Кутепов угаснет, если останется в «Спартаке». А поедет в Европу, может стать серьезным игроком»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию об интересе к защитнику Илье Кутепову со стороны европейских клубов. По информации СМИ, в услугах футболиста заинтересованы «Фиорентина», «Лион», «Вест Хэм» и «РБ Лейпциг».

– Мне Кутепов нравится, несмотря на большое количество критики, которую он получает во внутреннем чемпионате. Защитник злой, большой, фактурный, неуступчивый, с характером – такой нужен любой хорошей команде. Он молодой, есть, куда расти, он может быть очень перспективным. Здесь речь идет о клубах, которые покупают не грантов, а как раз такие таланты, которые не до конца еще рассмотрели, которые не до конца засверкали. В этих клубах они раскрываются и стоят там значительно дороже.

– Как оцените выступление Ильи на ЧМ-2018?

– Как раз его выступление за сборную подтверждает интерес со стороны западных клубов. Выступление говорит о том, что игрок хорошо квалифицирован. В команде, в которой он играет сейчас, не все в порядке с обороной, поэтому получаются провалы, ошибки, после которых на него сыпется град упреков. С хорошим партнером, с Игнашевичем, их не так много, и игра заслуживает внимания.

– Если ни в какой зарубежный клуб Илья не перейдет, каковы его шансы стать основным игроком «Спартака»?

– На мой взгляд, он и так основной игрок «Спартака. Просто сама атмосфера и все, что происходит в клубе, не дает таких возможностей для роста, которые могли бы быть в западном клубе. Посмотрите даже пример с защитником Маркосом Рохо, который тоже играл в «Спартаке». Постоянно критиковали его, выливали на него помои, потом человек ушел в «Манчестер Юнайтед», стал вице-чемпионом мира, выиграл в «МЮ» много. И вот пару дней назад спас Аргентину и вывел дальше, в следующую часть чемпионата мира. История с Кутеповым она примерно такая же: останется в «Спартаке» – скорее всего, начнет угасать. Пойдет играть в Европу – не исключено, что будет серьезным игроком. И для сборной России, конечно, тоже будет хороший опыт. Думаю, он может стать ключевым игроком, таким, как был в свое время Горлукович.