«Барселона» имеет самые большие спонсорские контракты в мире. Их стоимость 247 миллионов в год

«Барселона» имеет самые большие спонсорские контракты среди всех клубов в мире.
По данным Forbes, стоимость соглашений каталонцев с компаниями Nike и Rakuten составляет 247 миллионов долларов в год. Таким образом сине-гранатовые на 45 миллионов опережают по этому показателю «Манчестер Юнайтед», находящийся в списке на втором месте.
Первая десятка клубов с самыми большими спонсорскими контрактами:
1. «Барселона» – 247 миллионов
2. «Манчестер Юнайтед» – 202
3. «Реал» – 200
4. «Челси» – 135
5. «Бавария» – 121
6. «ПСЖ» – 100
7. «Арсенал» – 94
8. «Ливерпуль» – 92
9. «Тоттенхэм» – 81
10. «Манчестер Сити» – 78.
Источник: Footyheadlines.com