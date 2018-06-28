«Барселона» имеет самые большие спонсорские контракты в мире. Их стоимость 247 миллионов в год

«Барселона» имеет самые большие спонсорские контракты среди всех клубов в мире.

По данным Forbes, стоимость соглашений каталонцев с компаниями Nike и Rakuten составляет 247 миллионов долларов в год. Таким образом сине-гранатовые на 45 миллионов опережают по этому показателю «Манчестер Юнайтед», находящийся в списке на втором месте.

Первая десятка клубов с самыми большими спонсорскими контрактами:

1. «Барселона» – 247 миллионов

2. «Манчестер Юнайтед» – 202

3. «Реал» – 200

4. «Челси» – 135

5. «Бавария» – 121

6. «ПСЖ» – 100

7. «Арсенал» – 94

8. «Ливерпуль» – 92

9. «Тоттенхэм» – 81

10. «Манчестер Сити» – 78.