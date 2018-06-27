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  • Сборная Аргентины будет жить в отеле, окна которого выходят на граффити с Роналду

Сборная Аргентины будет жить в отеле, окна которого выходят на граффити с Роналду

27 июня 2018, 02:00
6

Сборная Аргентины сыграет с Францией в матче 1/8 финала ЧМ. Игра пройдет в Казани 30 июня.

По информации «Бизнес Online», в Казани на время проведения чемпионата мира лицензированы два отеля: «Рамада» и «Мираж». Когда французы играли с Австралией в рамках 1-го тура группового этапа ЧМ, они жили в отеле «Мираж». Эту же гостиницу Франция выбрала на выезд на время 1/8 финала.

Таким образом, Аргентина поселится в отеле «Рамада», окна которого выходят на граффити с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: БИЗНЕС Online
Чемпионат мира Аргентина Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Flame2045
1530066524
+++
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Fancyfall
1530070563
)))
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KOLBIS
1530073052
Выйду на улицу гляну на село,Роналду мигает и мне весело
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Супервайзер
1530089815
Ну мы тоже так шутили. Во время матча Спартака с Зенитом в Санкт Петербурге мы жили в той же гостинице, где и питерская команда перед игрой. Из многих окон были вывешены красно-белые флаги. Но Миллер оказался мудрее и дал соответствующее указание судьям "судить так, чтобы хозяевам матча не обидно было". У аргентинцев вряд ли есть такие возможности.))
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Аэратор
1530090205
кроме месси всем по х......
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zigbert
1530171666
Лестницу конечно нужно убрать.
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