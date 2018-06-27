Сборная Аргентины будет жить в отеле, окна которого выходят на граффити с Роналду

Сборная Аргентины сыграет с Францией в матче 1/8 финала ЧМ. Игра пройдет в Казани 30 июня.

По информации «Бизнес Online», в Казани на время проведения чемпионата мира лицензированы два отеля: «Рамада» и «Мираж». Когда французы играли с Австралией в рамках 1-го тура группового этапа ЧМ, они жили в отеле «Мираж». Эту же гостиницу Франция выбрала на выезд на время 1/8 финала.

Таким образом, Аргентина поселится в отеле «Рамада», окна которого выходят на граффити с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.