Дриусси: «Слежу ли за ЧМ? Дзюба хорош»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением об играх чемпионатах мира.

– Вы сейчас на сборах с «Зенитом». Получается ли следить за Чемпионам мира? Понравились ли какие-то команды, участвующие в нем?

– Мы стараемся следить за всеми матчами вне зависимости от того, кто в них играет. К сожалению, все игры посмотреть не получается, потому что они совпадают с нашими тренировками. А так бы мы все подряд с удовольствием смотрели. Из команд больше всего понравились Мексика и Бельгия. Ну и Дзюба, конечно, хорош!

– Болельщики сборной Аргентины впервые увидят стадион «Санкт-Петербург». А какими у вас были первые впечатления об арене?

– Это очень красивый стадион! Один из самых красивых, если не самый красивый, на котором мне приходилось играть. Особенно впечатляют его размеры. Во время матча на арене удивительная атмосфера. Но для меня было самым необычным, выйдя на поле, обнаружить, что крыша стадиона закрыта. Это самое сильное для меня впечатление было, наверное, на всю жизнь это запомню! Раньше мне никогда не приходилось играть на закрытых стадионах.