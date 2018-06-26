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Дриусси: «Слежу ли за ЧМ? Дзюба хорош»

26 июня 2018, 21:54
9

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением об играх чемпионатах мира.

– Вы сейчас на сборах с «Зенитом». Получается ли следить за Чемпионам мира? Понравились ли какие-то команды, участвующие в нем?

– Мы стараемся следить за всеми матчами вне зависимости от того, кто в них играет. К сожалению, все игры посмотреть не получается, потому что они совпадают с нашими тренировками. А так бы мы все подряд с удовольствием смотрели. Из команд больше всего понравились Мексика и Бельгия. Ну и Дзюба, конечно, хорош!

– Болельщики сборной Аргентины впервые увидят стадион «Санкт-Петербург». А какими у вас были первые впечатления об арене?

– Это очень красивый стадион! Один из самых красивых, если не самый красивый, на котором мне приходилось играть. Особенно впечатляют его размеры. Во время матча на арене удивительная атмосфера. Но для меня было самым необычным, выйдя на поле, обнаружить, что крыша стадиона закрыта. Это самое сильное для меня впечатление было, наверное, на всю жизнь это запомню! Раньше мне никогда не приходилось играть на закрытых стадионах.

Источник: Россия2018
Чемпионат мира Зенит Россия Дзюба Артем Дриусси Себастьян
Комментарии (9)
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Рубик Докоян
1530040187
Могли бы его и защитником наречь, какая хрен разница на какой позиции он играет...
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vashinin
1530043911
не следит, иначе бы такое не сказал))
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Правдоруб100
1530045189
Это тот Дзюба хорош, который в прошлом матче на 40 минуте ПОЛНОСТЬЮ СДОХ???!!! Ни физики, ни техники, ТАК СЕБЕ!!!!
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Garrincha58
1530047581
это дерево после ЧМ опять будет филонить
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Stavropolets
1530083779
Хороши только 3 игрока: Головин, Черышев и Фернандес
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Lenin26
1530093344
Зря вы так на Дзюбу наезжаете,как человек , да,он ещё тот чудак,а вот в игре на втором этаже он действительно хорош,не просто выигрывает,но и в большинстве случаев отдаёт своему,а в остальном дерево деревянное.
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